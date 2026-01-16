3 нові мінісеріали, які зручно дивитися на телефоні

Мінісеріали ідеально підходять для складного часу, в якому живуть українці. Їх можна завантажити на смартфон і дивитися, коли немає світла, або ж увімкнути в дорозі.

24 Канал розповість про мінісеріали, які зручно дивитися на телефоні. Серед них є новий український серіал "Тиха Нава" з Олександром Рудинським у головній ролі – це детективний трилер у стилі true crime.

Не пропустіть 4 нові трилери на Netflix, які точно вас здивують

Які нові мінісеріали варто подивитися?

"Викрадена дівчина"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 6.3/10

Серіал знятий за мотивами роману "Лялька" Голлі Овертон. Це історія про Лілі, яку викрадає вчитель, що влився до неї у довіру. Через п'ять років дівчина втікає та повертається додому. Проте за цей час її сім'я дуже змінилася.

"Викрадена дівчина": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Амадей"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 5

: 5 Рейтинг IMDb: 4.9/10

У серіалі розповідається про австралійських композиторів Вольфганга Амадея Моцарта та Антоніо Сальєрі, яких на екрані втілили Вілл Шарп і Пол Беттані. Дружину Моцарта, Констанцу, зіграла Габріель Кріві.

"Амадей": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Тиха Нава"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 9.8/10

Події серіалу розгортаються у невеличкому містечку Тиха Нава. Молодий юрист Адам Юшкевич та його наречена Інна приїжджають туди, щоб відпочити. Після сварки дівчина відправляється на пошуки коханого і стає жертвою зґвалтування. Поліція не збирається належним чином розслідувати справу, а під підозру Анни потрапляє Адам. Стосунки пари тріщать по швах, але він прагне знайти винних.

Згодом у місті стається зґвалтування і вбивство. Адам розпочинає боротьбу із системою, де замість правди діють байдужість, фальсифікації й замовчування, а жертв залишають наодинці із травмою.

"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу