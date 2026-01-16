3 нові мінісеріали, які зручно дивитися на телефоні
- Мінісеріали, такі як "Тиха Нава", "Викрадена дівчина", і "Амадей", зручно дивитися на телефоні.
- "Тиха Нава" – український детективний трилер із високим рейтингом 9.8/10 на IMDb, що розповідає про боротьбу з несправедливістю в маленькому містечку.
Мінісеріали ідеально підходять для складного часу, в якому живуть українці. Їх можна завантажити на смартфон і дивитися, коли немає світла, або ж увімкнути в дорозі.
24 Канал розповість про мінісеріали, які зручно дивитися на телефоні. Серед них є новий український серіал "Тиха Нава" з Олександром Рудинським у головній ролі – це детективний трилер у стилі true crime.
Не пропустіть 4 нові трилери на Netflix, які точно вас здивують
Які нові мінісеріали варто подивитися?
"Викрадена дівчина"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 6
- Рейтинг IMDb: 6.3/10
Серіал знятий за мотивами роману "Лялька" Голлі Овертон. Це історія про Лілі, яку викрадає вчитель, що влився до неї у довіру. Через п'ять років дівчина втікає та повертається додому. Проте за цей час її сім'я дуже змінилася.
"Викрадена дівчина": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Амадей"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 5
- Рейтинг IMDb: 4.9/10
У серіалі розповідається про австралійських композиторів Вольфганга Амадея Моцарта та Антоніо Сальєрі, яких на екрані втілили Вілл Шарп і Пол Беттані. Дружину Моцарта, Констанцу, зіграла Габріель Кріві.
"Амадей": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Тиха Нава"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
- Рейтинг IMDb: 9.8/10
Події серіалу розгортаються у невеличкому містечку Тиха Нава. Молодий юрист Адам Юшкевич та його наречена Інна приїжджають туди, щоб відпочити. Після сварки дівчина відправляється на пошуки коханого і стає жертвою зґвалтування. Поліція не збирається належним чином розслідувати справу, а під підозру Анни потрапляє Адам. Стосунки пари тріщать по швах, але він прагне знайти винних.
Згодом у місті стається зґвалтування і вбивство. Адам розпочинає боротьбу із системою, де замість правди діють байдужість, фальсифікації й замовчування, а жертв залишають наодинці із травмою.
"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу