На одному подиху: 5 серіалів, які можна переглянути за вихідні

Є люди, які не люблять дивитися довгі серіали, а хочуть проковтнути один або декілька сезонів за вихідні. Адже у них лише тоді є час для такого заняття.

Редакція Кіно 24 зібрала серіали, які можна переглянути за суботу та неділю, а то й за вечір. Тож знаходьте стрічку, якою зможете розбавити ці вихідні.

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"Ферзевий гамбіт"

У головній ролі – неперевершена Аня Тейлор-Джой, яка полюбилася глядачам з усього світу. З серіалу ви дізнаєтесь про Елізабет Гармон – дуже розумну дівчину, яка прагне здобути звання найкращої шахістки. Водночас у неї є проблеми з алкоголем та наркотиками, крім того, – нестабільний емоційний стан. Переглянувши стрічку, ви поринете в епоху 1950-1960-х років.

"Ферзевий гамбіт": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Падіння дому Ашерів"

Родерік Ашер є генеральним директором фармацевтичної корпорації, яка відома своїми корупційними схемами. Разом з сестрою він досяг влади та шаленого багатства, завдяки родинному бізнесу. Сім'я позбавлялася конкурентів та вела нечисті справи, аби досягнути успіху. Раптом родичі починаються помирати – один за одним та невідомо як. За справу береться слідчий, на ім'я Огюст Дюпен, який розгадує таємниці дому Ашерів.

"Падіння дому Ашерів": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Все те незриме світло"

У серіалі показний період Другої світової війни. Нацисти захоплюють владу у Парижі, тому Даніель Леблан разом з донькою тікає. Дівчинка має ім'я Марі-Лора та не бачить. Сім'я відправляється до свого родича, який мешкає у місті Сен-Мало. Там також проживає Вернер Пефінг – чоловік, який не має батьків та захоплюється радіотехнікою. Якось Марі-Лора вирішує, що буде вести передачі, які направлені проти нацистів. Тим часом за нею підлуговує Вернер.

"Все те незриме світло": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Уроки хімії"

Події серіалу відбуваються у 1950-х роках. Елізабет Зотт – талановита хімікиня, яка працює у науково-дослідному інституті. Однак вона лише готує каву для своїх колег та виконує схожі буденні справи. Вдається до експериментів жінка лише вночі. Якось Елізабет вирішує звільнитися з роботи та починає вести кулінарне шоу, яке дивляться домогосподарки. Вона використовує цей шанс, аби прищепити жінкам любов до науки, оскільки глядачок є доволі багато.

До речі Відомі кінопроєкти за участю Алісси Мілано, яка підтримала Україну і стала амбасадоркою UNITED24

"Уроки хімії": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Анатомія скандалу"

Софі вийшла заміж та багатого та знатного політика, на ім'я Джеймсом. Тож сім'я не має проблем з грошима та живе комфортно. Проте незабаром стаються події, які перевертають буденність з ніг та голову. Джеймс стає винуватцем жахливого злочину. Тепер Софі повинна вирішити: не погодитися з обвинуваченнями або піти проти свого чоловіка.

"Анатомія скандалу": дивіться онлайн трейлер серіалу

У нашій добірці ви знайдете справді захопливі серіали, від яких не зможете відірватися. Хороші вечори та вдалі вихідні – гарантовані!