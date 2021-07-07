Оля Цибульська замість Зендеї: чиїми голосами заговорять у "Космічному джемі: Нові легенди"

Зовсім скоро на широких екранах з'явиться одна із найочікуваніших прем'єр липня "Космічний джем: Нові легенди". Тож які знайомі голоси почують українські глядачі мультфільму 15 липня 2021 року - читайте на Кіно 24.

Одну з головних героїнь стрічки, мультяшну зайчиху Лолу Банні, глядачі почують у виконанні відомої української співачки Олі Цибульської, повідомила пресслужба фільму Kinomania FD. Артистка зі своєю героїнею виступить на боці "хороших хлопців та дівчат", команди Тюн Сквад.

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Хто з українських зірок озвучив героїв мультфільму

Мовою оригіналу Лола Банні звучить голосом американської акторки та співачки Зендеї. Цікаво, що українська та американська співачки уже озвучували одну й ту ж героїню в мультику "Смолфут".

Ми з Лолою дійсно схожі – вона теж азартно ставиться до життя і вміє надихати тих, хто поруч. Мені навіть не доводилося знаходити спеціальний голос чи подачу, щоб увійти в роль. Ми разом ставимося до життя як до гри і до гри як до життя,

– поділилась враженнями від запису співачка.

А ось радіо-діджейці Мілі Єрємєєвій та одному з найкращих данкерів світу Дмитру Кривенку (aka Smoove) дістались ролі в команді поганців Ґун Сквад. Міла подарувала свій голос Чорній Мамбі, а Дмитро – Хроносу. Для них обох це перший досвід дубляжу фільмів.

Режисером виступив Малкольм Лі, а композитор Кріс Баверс, який відомий за музичним супроводом до "Зеленою книги".



Постер "Космічного джему: Нові легенди" / пресслужба фільму Kinomania FD

Американьскі актори, які взяли участь у фільмі

Леброн Джеймс ("Смолфут"),

Дон Чідл (франшиза "Месники"),

Кріс Девіс ("Юда та чорний месія"),

Сонеква Мартін-Ґрін (серіал "Ходячі мерці"),

Седрік Джо,

Джеф Берґман,

Ерік Бауза та інші.



Кадр з фільму "Космічний джем: Нові легенди" / Courtesy Warner Bros. Pictures

Сюжет "Космічного джему: Нові легенди"

Стрічка «Космічний джем: Нові легенди» розкаже історію про те, як чемпіон NBA і кумир мільйонів Леброн Джеймс та улюблений герой багатьох поколінь Баґз Банні поринуть в епічну пригоду. Через витівки штучного інтелекту Леброн і його маленький син Дом потрапляють у пастку цифрового простору. Тепер Леброн Джеймс мусить зробити все, щоб повернутися додому. Для цього він вийде на баскетбольний майданчик разом з Баґзом, Лолою Банні і рештою банди бешкетників Луні Тюн, щоб перемогти команду цифрових чемпіонів, створену штучним інтелектом. Проти наших героїв гратиме така кількість зірок NBA і WNBA, якої ви ще не бачили. Мультяшки проти поганців: це буде одне з найважливіших випробувань у житті Леброна. Воно допоможе йому краще пізнати себе і зміцнить зв’язок із сином.

"Космічний джем: Нові легенд" 2021: дивитись трейлер фільму

Почути, як впорались українські зірки з озвучкою персонажів, та чи вдасться Леброну Джеймсу і його команді перемогти поганців та врятувати сина і всіх мультяшок, можна у всіх кінотеатрах України з 15 липня 2021 року.