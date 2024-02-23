У голові там вата, – український актор пригадав, як працював зі зрадницею Оксаною Байрак

Український актор Костянтин Костишин сьогодні є одним із тих митців, які замінили творчість на фронт і захищає нашу землю. Бувши актором, він знімався у багатьох культових стрічках та співпрацював із багатьма режисерами.

Зокрема, у кінобіографії Костянтина є ролі у фільмах відомої раніше Оксани Байрак. Після початку великої війни вона втекла до Росії й зараз знімає фільми для пропагандистських телеканалів.

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Костянтин Костишин пригадав про Оксану Байрак

Актор розповів, що декілька разів знімався у фільмах Байрак, але це були епізодичні ролі. Каже, тоді вона намагалась видавати люб'язність до нього і навіть зробила невеликий подарунок після одного зі знімальних днів. Утім, окрім привітності, Костянтин зауважував ще дещо.

Але разом з тим, бачив не лише люб'язність, а й інше – вона воліла працювати з російськими акторами. Та не тільки вона – чимало продюсерів вважали, що наші актори – це щось таке собі, а от росіяни – це ж крута школа,

– розповів Костишин.



Оксана Байрак / Фото з інстаграму режисерки

Актор додає, що не слідкував за її творчістю, але те, що точно зрозуміло для усіх – Байрак щиро захоплювалась росіянами.

Пам'ятаю, навіть якийсь лист писала на підтримку Дмитра Харатьяна, коли тому заборонили в'їзд в Україну. В голові там вата, яка, на жаль, розмножувалася. А з часом – проявилася її позиція,

– пригадав Костянтин.

Оксана Байрак втекла до Росії

У 2022 році Байрак висміяла українських артистів, які виїхали з країни під час війни, назвавши їх "щурами". Вона висловлювала гордість, що нібито залишається в Одесі. Однак невдовзі сама режисерка втекла до Росії.

Втеча режисерки до Росії не є несподіванкою. Байрак завжди відкрито висловлювала свою прихильність до Кремля та Росії. Вже у 2004 році вона вперше висловилася проти Майдану, у 2006 році взяла участь в виборах до Верховної Ради від "Партії Путінської політики", а у 2014 році висловила позицію проти "Євромайдану". Після цього вона систематично виступала проти процесу декомунізації та дерусифікації.