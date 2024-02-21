Ще один український актор вступив у лави ЗСУ: де зараз Костянтин Костишин
Джерело:OBOZ.UA
Ще один популярний український актор змінив сцену на фронт, а костюми та реквізити на зброю в руках. Популярному українському актору Костянтину Костишину надійшла повістка і він став на захист України.
Дізнайтесь в матеріалі, коли мобілізувався актор, де він зараз та що розповідає про свою службу.
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Костянтин Костишин вступив у лави ЗСУ
Актор мобілізувався до Збройних Сил України восени минулого року, проте протягом тривалого часу утримував це в таємниці. Наразі артист виконує військовий обов'язок на південному напрямку фронту, проте точне місцеперебування не може розголошувати.
В цілях безпеки розповідати не можу. У мене прекрасний колектив. Задоволений оточенням, реально – дуже хороші хлопці. Час від часу в армії дивуються: "Ой, ви ж артист?",
– розповідає Костишин.
Костянтин Костишин пішов у ЗСУ / Фото з фейсбуку актора
Рідні Костянтина висловили розуміння щодо його мобілізації, але, як і всі люди, вони, звісно, дуже переживали. Дочка Іванка виразила свої почуття, сказавши: "Не хочу, щоб ти йшов на війну". Проте в той же час вона дуже пишається своїм батьком.
"У нас є правило: зранку дзвоню мамі та сестрі, а по обіді – дружині. Бо багато всього по службі за день, не можна отак спокійно сісти й поговорити, а хочеться. З самого рання і майже до ночі, так виходить, що я зайнятий", – розповів актор.
Костянтин Костишин встигає ще і грати в театрі
У середині лютого актор вперше отримав відпустку і, приїхавши до Києва, навіть встиг взяти участь у виставі.
Мені вдалося вийти на сцену. Навмисно підгадав відпустку під нашу виставу "Граємо в дурня". Давно її не грали, цю виставу, і от я знову занурився у цей простір. Приємно було,
– поділився актор.