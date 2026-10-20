Краще б вони залишилися вдома: трилери, від яких кров холоне в жилах

Здавалося б, що може піти не так на звичайній вечері з друзями? Як виявилося, абсолютно все. Особливо якщо серед гостей є психопати, дивні родичі або люди, які приховують дещо страшніше за невдалий десерт.

24 Канал зібрав 5 непередбачуваних трилерів, у яких звичайні посиденьки перетворюються на боротьбу за виживання. Після перегляду ви, ймовірно, двічі подумаєте, перш ніж прийняти чергове запрошення на вечерю.

"Зв'язок", 2013

Жанр: фантастика, психологічний трилер.

IMDb: 7,1

Восьмеро друзів збираються на вечерю, поки над Землею пролітає загадкова комета. Раптом зникає електрика, а навколо починають відбуватися речі, які неможливо пояснити. Звичайна вечірка перетворюється на головоломку, де навіть найближчим друзям не варто довіряти.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм має 89% позитивних рецензій. Кінокритик Метт Золлер Сайтц у своєму огляді для RogerEbert відзначив винахідливість творців, яким вдалося створити захопливу фантастичну історію з мінімальним бюджетом.



"Зв'язок": дивитись терйлер

"Запрошення", 2015

Жанр: детектив, психологічний трилер.

IMDb: 6,6

Чоловік отримує запрошення на вечерю від колишньої дружини. Спочатку все виглядає цілком пристойно: старі знайомі, розмови та вино. Однак господарі поводяться дедалі дивніше, а гості починають підозрювати, що опинилися тут не випадково.

Що кажуть критики: Стрічка отримала 90% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Критики хвалять поступове нагнітання напруги та несподівану розв'язку. Оглядачка Сьюзен Влощина на RogerEbert.com наголосила, що цей психологічний трилер краще дивитися, нічого не знаючи про його сюжетні сюрпризи.



"Запрошення": дивитись терйлер

"Меню", 2022

Жанр: чорна комедія, трилер, жахи.

IMDb: 7,1

Молода пара вирушає на віддалений острів, щоб повечеряти в елітному ресторані. Знаменитий шеф-кухар підготував для гостей особливе меню. Щоправда, ніхто не попереджав, що деякі страви можуть коштувати їм життя.

Що кажуть критики: Фільм має 88% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачка Крісті Лемір у рецензії для RogerEbert.com похвалила гострі діалоги, візуальну складову та акторські роботи, хоча зазначила, що фінал поступається інтригуючому початку.



"Меню": дивитись трейлер

"Гра у хованки", 2019

Жанр: жахи, трилер, чорна комедія.

IMDb: 6,9

Ґрейс виходить заміж за чоловіка з надзвичайно заможної родини. Однак замість романтичної першої шлюбної ночі на неї чекає сімейна традиція – гра у хованки. Проблема лише в тому, що родичі озброєні, а програш означає смерть. Словом, знайомство зі свекрухою могло скластися й краще.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes стрічка отримала 89% позитивних рецензій. Критики відзначають чорний гумор і сатиру на багатіїв. Водночас Скаут Тафоя у рецензії для RogerEbert.com особливо виділив гру Самари Вівінг, хоча й вважав, що соціальна сатира могла бути гострішою.



"Гра у хованки": дивитись трейлер

"Хто ти всередині", 2024

Жанр: фантастика, детектив, трилер.

IMDb: 6,6

Компанія давніх друзів збирається на вечірку перед весіллям. Раптом з'являється колишній однокурсник із загадковою валізою та пропонує незвичайну гру. Невинна розвага швидко виходить з-під контролю, а гості починають відкривати неприємні таємниці одне одного.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм має 80% позитивних рецензій. Оглядачі захоплюються оригінальною концепцією та стильним виконанням. Зокрема, критик Джон Ньюджент із Empire назвав стрічку винахідливим переосмисленням історій про обмін тілами. Інші оцінки можна знайти на Metacritic.

"Хто ти всередині": дивитись трейлер

Ну і ще порція трилерів на вечір - незмінна класика 90-х.



