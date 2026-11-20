24 Канал зібрав сучасні фільми про харизматичних чоловіків, які вміють зачаровувати, брехати й майстерно грати на чужих почуттях. Іноді найнебезпечніша людина в кімнаті – та, якій усі симпатизують.

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"Покоївка" (2025)

Рейтинг IMDb: 6,7/10

Жанр: психологічний трилер, еротичний трилер, драма.

Брендон Скленар – саме той актор, якого складно не помітити на екрані. У фільмі Пола Фіга він грає Ендрю Вінчестера – заможного чоловіка, який живе у розкішному будинку разом із дружиною Ніною. На перший погляд, це ідеальна сім'я, але за зачиненими дверима все набагато складніше.

Особливого шарму стрічці додає гра Сідні Свіні та Аманди Сейфрід. Їхні героїні опиняються в центрі психологічних ігор, де не завжди зрозуміло, кому можна довіряти. А Скленар майстерно підтримує образ чоловіка, за привабливістю якого хочеться розгледіти справжні наміри.

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Дивіться трейлер фільму "Покоївка" онлайн:

"Компаньйон" (2025)

Рейтинг IMDb: 6,9/10

Жанр: чорна комедія, наукова фантастика, психологічний трилер.

Джек Квейд знайомий глядачам за серіалом "Хлопаки", але в "Компаньйоні" він демонструє зовсім іншу сторону своєї акторської гри. Його персонаж Джош здається звичайним закоханим хлопцем, який хоче провести романтичні вихідні з дівчиною. Проте за милими жестами та словами поступово відкривається зовсім інша особистість.

Режисер Дрю Генкок грає з очікуваннями глядачів і перетворює історію стосунків на сатиру про контроль, власність і маніпуляції. Фільм особливо цікавий тим, що змушує переосмислити саму ідею ідеального партнера. Адже іноді за словами "я роблю це заради тебе" ховається зовсім не турбота.

Дивіться трейлер фільму "Компаньйон" онлайн:

"Не говори зі злом" (2024)

Рейтинг IMDb: 6,8/10

Жанр: психологічний горор, трилер, драма.

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Джеймс Макевой доводить, що навіть найпривітніша людина може викликати справжній страх. У фільмі Джеймса Воткінса він грає Педді – харизматичного господаря заміського будинку, який запрошує нових знайомих провести вихідні разом. Його гостинність здається бездоганною, але з кожною хвилиною атмосфера стає дедалі тривожнішою.

Особливо цікаво спостерігати за перевтіленням Макевоя. Актор вміє миттєво змінювати настрій персонажа: від веселого жартівника до людини, поруч із якою стає некомфортно. Саме ця непередбачуваність робить його героя одним із наймоторошніших чоловічих образів сучасних трилерів.

Дивіться трейлер фільму "Не говори зі злом" онлайн:

"Єретик" (2024)

Рейтинг IMDb: 7,0/10

Жанр: психологічний горор, трилер.

Г'ю Грант довгі роки асоціювався з романтичними комедіями та ролями чарівних чоловіків. Однак у "Єретику" актор повністю змінює звичне амплуа. Його персонаж містер Рід – інтелектуал із бездоганними манерами, який вміє підтримати розмову на будь-яку тему. Та за ввічливістю ховається небезпечна схильність до психологічного контролю.

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Режисери Скотт Бек і Браян Вудс побудували фільм навколо сили слів та переконань. Замість постійних погонь і гучних сцен глядач отримує напружений діалог, у якому кожна репліка може бути частиною чужої гри. Це одна з найцікавіших драматичних ролей Гранта останніх років.

Дивіться трейлер фільму "Єретик" онлайн:

"Зникни без сліду" (2024)

Рейтинг IMDb: 6,5/10

Жанр: психологічний трилер, детектив, горор.

Ченнінг Татум у ролі мільярдера Слейтера Кінга – ще один приклад того, як привабливість і статус можуть стати інструментами впливу. Його герой запрошує молоду дівчину на приватний острів, де на гостей чекають розкішні вечірки та безтурботний відпочинок. Але ідеальна картинка поступово починає тріщати.

Цікаво, що "Зникни без сліду" став режисерським дебютом Зої Кравіц у повнометражному кіно. Вона досліджує тему влади, привілеїв і того, наскільки легко люди можуть заплющувати очі на тривожні сигнали, коли поруч красиве життя. А Татум несподівано переконливий в образі чоловіка, якому звикли довіряти.

Дивіться трейлер фільму "Зникни без сліду" онлайн:

До речі, Джонні Депп готується до нового кіноперевтілення – актор зіграє Ебенезера Скруджа у різдвяному фільмі.