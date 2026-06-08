3 кримінальні бойовики на Netflix, які захоплюють глядачів від початку і до фінальних титрів

Коли випадає нагода провести вечір за переглядом фільму на Netflix, хочеться обрати справді вартісну стрічку. Саме тому ми підготували добірку кримінальних бойовиків, які захоплюють із перших хвилин і не відпускають до фінальних титрів.

У новій добірці 24 Каналу на вас чекають напружені сюжети, динамічний екшен, небезпечні пригоди та потужна доза адреналіну – усе, за що цей жанр так люблять кіномани по всьому світу.

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"Запеклий ворог"

Це новий американський серіал, який поєднав у собі жанр бойовика, криміналу, драми та трилера. Стрічка налічує 8 епізодів, тож на перегляд ви потратите всього близько 7,5 годин.

Сюжет розгортається навколо поліцейського із Лос-Анджелеса. Він займається розслідуванням та затриманням геніального злочинця.

"Запеклий ворог": дивіться онлайн трейлер серіалу

Той же організував величезну кількість справді хитромудрих пограбувань, тож зловити його, виявляється, завдання із зірочкою.

Прем'єра серіалу відбулася 14 травня 2026 року. Якщо ви в пошуку бойовика на Netflix, можете звернути увагу на цю кіноісторію.

"Без милосердя"

Це південно-корейський кримінальний бойовик, прем'єра якого відбулася у червні 2025 року. Він розповідає про колишнього гангстера, який, здавалося, відмовився від свого кримінального минулого.

Але в один момент він повертається, щоб дізнатися всю правду про смерть свого брата. І через це він вирішує, що буде мстити.

"Без милосердя": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серіал налічує 7 епізодів, на перегляд яких ви витратите всього 5 годин, тож це може бути ідеальний варіант для вашого вечора.

"Фурії Парижа"

Це французький кримінальний бойовик, який вийшов у світ у березні 2024 року. Стрічка налічує уже два сезони, але не так багато епізодів, всього 14.

Це ще один серіал про помсту, яка призводить до кримінального світу. Дівчина прагне помститися за смерть свого батька і тому вплутується у справжнє мережево паризького криміналу.

"Фурії Парижа": дивіться онлайн трейлер серіалу

Серед цих серіалів ви точно зможете обрати для себе щось справді особливе, тож годі гаяти час, приготуйте попкорн та налаштуйтеся на справжню дозу адреналіну та екшену.