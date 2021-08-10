"Кріпосна" 3 сезон: російська акторка Соня Прісс замінила Катю Ковальчук в головній ролі

В інтерв'ю для Детектор Медіа директор каналу СТБ заявила, що вони були змушені шукати нову актрису на головну роль через одночасність різних робочих графіків. Тому Соню Прісс запросили замінити Катю Ковальчук у третьому сезоні "Кріпосної".

Як повідомляє джерело, одна з директорів каналу СТБ Людмила Семенчук заявила, що серіал "Кріпосна" – це перший великий і дуже складний український телевізійний проєкт, в якому бере участь велика кількість упізнаваних акторів. У зв'язку з перезавантаженість робочого графіка акторки, яка виконувала роль головної героїні – Каті Ковальчук – автори серіалу ухвалили рішення: запросити нову актрису.

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Зміни третього сезону "Кріпосної"

У грудні 2020 року у ЗМІ з'явилась інформація про те, що у серіалу з'явиться нова виконавиця головної ролі, але причиною вказували "неможливість домовитись за гонорар". Зараз керівниця каналу Людмила Семенчук прокоментувала цю ситуацію.

Зйомки третього сезону серіалу "Кріпосна" проходять, враховуючи всі обмеження згідно із пандемією COVID-19, тому авторам складніше працювати над проєктом, аніж над попередніми сезонами. Додаткові фактори такі, як дедлайни ефіру, ускладнили ситуацію фільмування, адже в результаті для головної актриси – Каті Ковальчук це стало проблемою. Перенавантажений графік акторки примусив її відмовитись від участі у проєкті каналу. Людмила Семенчук запевнила, що "це не перший випадок в історії телебачення, коли в новому сезоні відбувається заміна актора чи актриси".

Ми віримо в бренд, силу історії. Ми дуже вдячні Каті Ковальчук, вона дійсно допомогла нам реалізувати образ кріпосної Каті: зворушливої, милої дівчини, яку всі полюбили. Але цей образ в першу чергу був створений сценаристами і акторові дали, що зіграти. Цього року в нас не менш напружене продовження історії,

– сказала керівниця каналу та проєкту "Кріпосна".

Третій сезон серіалу "Кріпосна" покажуть на телебаченні вже у 2021 році.

Шоуранерка серіалу Тала Пристаєцька прокоментувала, що вони довго шукали заміну для Ковальчук і коли вони побачили проби акторки Соні Прісс, вони одразу зрозуміли: "Ось вона, наша нова Катя!".

Що відомо про Соню Прісс? Російська актриса телебачення та кіно. Популярність здобула завдяки головній ролі Аліси у російській мелодрамі "Серебрянные коньки", права на показ якого викупила стримінгова платформа Netflix.

Нагадаємо,– історичний драматичний співробітництва двох компаній: StarLight Films і Film.ua. Фільмування першого сезону розпочалось влітку 2017 року, в результаті одразу було відзнято 48 серій. Серіал дебютував на українському телебаченні навесні 2019 року. За кордоном франшиза відома, як Love in Chains.