Нещодавно весь світ побачив перші дві серії продовження культового серіалу "Секс і місто" з назвою "І просто так". Наприкінці першої показали, як один з ключових героїв, Містер Біг, покидає це шоу – помирає після занять спортом. Кріс Нот дав інтерв’ю грецькому Vogue і пояснив, чому сценаристи придумали такий поворот подій.

Виявилося, що актор був проти знімання в шоу, адже вважає, що "герої пройшли повне коло та завершили з тим, що хотіли сказати". Він не розумів, навіщо йому запропонували знятися у серіалі. Тому, за його словами, смерть Біга була абсолютно необхідною для розвитку серіалу, зважаючи на те, що відносини з Керрі стали вірусними.

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Так, я спочатку відмовлявся брати участь у цьому. Продюсер серіалу змусив мене передумати. Він запевнив, що не буде повторень і переконав, що не станеться того, чого я боявся. Він сказав, що зараз усе буде інакше,

– поділився актор.

Кріс Нот доповнив, що його заперечення полягало в тому, що він не хотів знову говорити про одні й ті самі проблеми або таким же чином показувати людські стосунки: "На щастя, люди, які брали участь у продовженні, були дуже сприйнятливими до моїх побоювань, і коли я зрозумів, що вони дійсно мали намір перенести історію в цей час, а не повторювати минуле, я відразу сказав "так".



Кріс Нот на обкладинці Vogue / Фото Vogue

Крім цього, актор вважає, що його смерть у серіалі була необхідною для розвитку серіалу. Його історія з Керрі стала вірусною.

Вона охопила все, зокрема й те, що він залишив її на сходах церкви. Зрештою, сімейне щастя та комфорт можуть довести вас до драматичної точки. Саме життя безладне, це злети та падіння. Смерть трапляється. Але життя продовжується,

– наголосив він.

Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає лідируючі позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.

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