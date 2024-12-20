Король Чарльз III посвятив легендарного режисера "Оппенгеймера" в лицарі

Відомий британський режисер Крістофер Нолан, який здобув міжнародне визнання завдяки своїй оскароносній стрічці "Оппенгеймер", отримав важливу відзнаку від короля Великої Британії Чарльза III. Нолан був посвячений у лицарі — одну з найвищих нагород, яку можна отримати у Великій Британії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм королівської родини Великої Британії. У матеріалі дізнаєтесь подробиці про нагородження.

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Крістофера Нолана посвятили у лицарі: що відомо

Разом із Крістофером Ноланом подібну високу відзнаку отримала і його дружина – 53-річна кінопродюсерка Емма Томас. Вона була відзначена титулом дами, що є значним визнанням її внеску в кінематографічну галузь.

Ці нагороди подружжя отримало за їх надзвичайний внесок у розвиток кінематографа Великої Британії та всього світу, підкреслили представники королівської родини. Церемонія нагородження відбулася 18 грудня у Букінгемському палаці, де їх особисто привітав король Чарльз III.

Крістофер Нолан уже встиг поділитися своїми враженнями від зустрічі з монархом. Режисер зазначив, що було надзвичайно приємно, коли король Чарльз III висловив своє захоплення їхньою роботою. Зокрема, він сказав, що бачив фільм "Оппенгеймер" і йому він сподобався.

Нолан подякував за те, що монарх був поінформований про їхню роботу і виявив таку увагу до їхнього творчого процесу. Крім того, він додав, що Чарльз III підкреслив важливість цієї нагороди, сподіваючись, що вона стане заохоченням до подальших досягнень у творчості режисера.