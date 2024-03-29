Королівська відзнака: режисера "Оппенгеймера" Крістофера Нолана посвятять у лицарі

Кінорежисер Крістофер Нолан – один із найкращих режисерів сучасності. Його "Оппенгеймер" здобув 912 мільйонів доларів і став найуспішнішим байопіком в історії. Над цією та багатьма іншими стрічками Нолан працював у парі зі своєю дружиною, кінопродюсеркою Еммою Томас.

Подружжя вшанують за важливий внесок у кіноіндустрію. Крістофер Нолан та його дружина отримають лицарське звання та титул дами відповідно.

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Кінорежисер Крістофер Нолан отримає лицарський титул: подробиці

Король Британії Чарльз III нагородить подружжя за їхні внески в кіномистецтво. Новина про церемонію посвяти в лицарі подружжя стала несподіванкою, оскільки такі титули зазвичай вручаються двічі на рік – один раз на Новий рік та інший раз у день народження короля Великої Британії, коли він зазвичай роздає нагороди.

Проте іноді такі звання вручають за межами звичайного "розкладу" за виняткові досягнення, часто пов'язані зі спортом або мистецтвом.

Це сталося у випадку зіркового режисера Крістофера Нолана. На 96-й церемонії вручення премії Оскар його фільм "Оппенгеймер" переміг у семи номінаціях, включаючи головну статуетку за найкращий фільм.

"Оппенгеймер": дивіться онлайн трейлер фільму

Його дружина, Емма Томас, була продюсером "Оппенгеймера". Тому це зіркове подружжя точно заслуговує на таку почесну відзнаку.

Фільм "Оппенгеймер": про що сюжет

Життя визначного та контроверсійного фізика вдихнуло на створення численних біографій, документальних фільмів, серіалів та навіть опери. Новий фільм "Оппенгеймер", в якому режисером виступає зірка великого екрана Крістофер Нолан, базується на книзі Кая Берда та покійного історика Мартіна Джея Шервіна "Оппенгеймер. Тріумф і трагедія американського Прометея", що була відзначена Пулітцерівською премією.

У заяві для преси Крістофер Нолан пояснив, що саме привернуло його у створенні цього фільму. Він хотів дати глядачам можливість відчути думки та переживання людини, яка перебувала в самому центрі найбільших змін в історії. Тобто, людини, яка була повна розбіжностей та етичних дилем – саме такий матеріал завжди цікавив Нолана.