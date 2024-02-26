Доводить, що кохання існує: на Netflix вийшла нова частина довгоочікуваної романтичної історії

Netflix презентувала нову частину мелодрами"Крізь моє вікно". Це продовження неймовірної історії, яка доводить, що справжнє кохання існує.

Попередні два фільми полонили серця кіноманів у різних куточках світу, тож третя частина, у якій показане продовження стосунків Ракель та Айреса стала дуже очікуваною.

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"Крізь моє вікно 3: Віч-на-віч" – опис сюжету

Ракель та Арес перебувають у стосунках на відстані. Вони, нарешті, зустрічаються влітку на Коста-Брава разом зі своїми друзями. Там закохані починають ставити собі питання, чи зможуть стосунки витримати випробування часом.

"Крізь моє вікно 3: Віч-на-віч": дивіться онлайн трейлер фільму

Що було у попередніх фільмах "Крізь моє вікно"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах.допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Перша частина цієї романтичної іспанської історії вийшла у 2022 році. Ракель шалено закохана у свого сусіда Ареса. Протягом тривалого часу вона соромилася говорити з коханим, але одного разу наважилася на спілкування. Дівчина усвідомлює, що він здогадується про її почуття, але продовжує залишатися замкнутим у стосунках з нею. Та кохання настільки сильне, що вона налаштована за будь-яку ціну домогтися прихильності хлопця.

У другій частині "Крізь моє вікно: Розділені морем" Арес вступає до медичної школи Стокгольма. Ракель залишилися у рідному містечку, тож тепер вони перебувають у стосунках на відстані. Коли хлопець повертається додому, обоє починають усвідомлювати, що стосунки на відстані похитнули взаємну довіру.