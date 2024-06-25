Це цілковита х**ня, – Ксенія Мішина відреагувала на брехню пропагандистів і російські фейки

Акторка Ксенія Мішина опинилася серед жертв пропагандистських телеграм-каналів. Вони поширили фейкову новину про неї.

У своїх соцмережах акторка розповіла, що на неї несподівано звалилася хвиля негативних коментарів. Як виявилося, причиною стали фейкові новини про неї, які були поширені в російських ЗМІ.

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Ксенія Мішина стала жертвою брехні пропагандистів

Кримські канали поширили інформацію про те, що Ксенія Мішина пораділа обстрілу та жертвам у своєму рідному Севастополі 23 червня.

Однак Мішина відкинула ці звинувачення, підкресливши, що жодного разу не публікувала подібні повідомлення. Вона зазначила, що зроблені фотографії є фотошопом, а сама інформація є нічим іншим, як пропагандистською маніпуляцією.

Ніяких сторіс я не робила! Це цілковита х**ня з боку місцевих Telegram-каналів! Ніколи й ні за яких умов я не буду радіти людським смертям! Фотошоп і заказуха!

– гнівно написала Ксенія.



Сторіс Ксенії Мішиної / Скриншот з інстаграму акторки

Ще й надто, пропагандистські російські ЗМІ навіть помилилися щодо місця проживання Ксенії, стверджуючи, що вона проживає в Польщі. На це акторка відреагувала непристойним жестом.

"Живу я не у Варшаві, а в Києві. Показую ф*к ідіотським Telegram-каналам уже з Нью-Йорка", – сказала Мішина.



Ксенія Мішина відреагувала на російські фейки / Скриншот з інстаграму акторки

Що відомо про Ксенію Мішину

Ксенія Мішина народилася в 1989 році в Севастополі. Після закінчення школи акторка переїхала до столиці, щоб навчатися в театральному університеті, який вона успішно закінчила у 2015 році.

Батьки Ксенії залишилися жити в окупованому Криму після 2014 року. Навіть під час повномасштабної війни вони не залишили півострів. Ксенія підтримує з ними зв'язок, але ця тема є для неї дуже болючою.

Мішина підтримує українських військових, донатить та закликає до цього своїх прихильників.