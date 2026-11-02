Куди зник 89-річний Джек Ніколсон: Майкл Дуглас розкрив несподівані подробиці життя актора

Колись він зводив із розуму глядачів своєю моторошною усмішкою, отримував "Оскари" та був одним із найвпізнаваніших облич Голлівуду. А потім просто зник.

82-річний Майкл Дуглас розповів, як зараз живе 89-річний Джек Ніколсон, який уже багато років майже не з'являється на публіці. Як повідомляє The Hollywood Reporter, актор поділився подробицями під час презентації своїх мемуарів One Helluva Ride у британському Свонсі.

Як зараз живе Джек Ніколсон

Дуглас зізнався, що досі підтримує зв'язок із легендарним колегою та час від часу бачиться з ним. За його словами, Ніколсон почувається добре, просто більше не має жодного бажання брати участь у голлівудській метушні.

Я хотів би зіграти разом із Джеком. Він більше не працює. З ним усе добре. Він зник із публічного простору, – розповів Дуглас.

Актор також зазначив, що Ніколсон проводить час удома, гуляє і, схоже, зовсім не сумує за світськими заходами.

Чому Джек Ніколсон більше не знімається в кіно

Востаннє актор з'явився на великому екрані у 2010 році в романтичній комедії "Звідки ти знаєш?" (How Do You Know), де зіграв разом із Різ Візерспун, Полом Раддом та Оуеном Вілсоном.

Відтоді Ніколсон фактично перестав з’являтись у фільмах, хоча офіційно про завершення кар'єри так і не оголосив.

До слова, Майкла Дугласа та Джека Ніколсона пов'язує багаторічна дружба. У 1975 році Дуглас продюсував культову стрічку "Пролітаючи над гніздом зозулі", у якій Ніколсон виконав головну роль та здобув свій перший "Оскар" за найкращу чоловічу роль. Водночас разом на екрані актори так і не зіграли.

До речі, Майкл Дуглас у тих самих мемуарах розповів про свої романи на знімальних майданчиках.