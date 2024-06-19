Збирають 5 мільйонів для ЗСУ: Курган&Agregat і Вася Байдак зняли кримінальний мінітрилер

Український гурт Курган&Agregat та комік Вася Байдак зняли фільм для підтримки Збройних Сил України. Вони створили комедійний кримінальний мінітрилер, який не лише розважить глядачів, а й має за мету збір коштів на потреби армії.

Їхня ініціатива спрямована на збір донатів, які будуть використані на підтримку українських військових у їхній важкій боротьбі за незалежність та територіальну цілісність країни. Дізнайтесь більше про фільм та мету хлопців у матеріалі.

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Курган&Agregat і Вася Байдак зняли фільм, щоб зібрати кошти для ЗСУ

18 червня учасники гурту Курган&Agregat Аміл та Раміл Насірови разом з коміком Васею Байдаком оголосили про старт збору коштів для Другого інтернаціонального легіону та 82-ї бригади. Ця ініціатива має на меті зібрати 5 мільйонів гривень на потреби українських військових.

Замість традиційних форм звернень, вони вирішили використати формат жартівливого кримінального мініфільму для привернення уваги до своєї справи. Гроші, зібрані в рамках цієї акції, будуть спрямовані на закупівлю таких необхідних речей, як ФПВ-дрони, Мавіки, Антени, Чаклун та наземна станція Торо.

Як відреагували прихильники

У коментарях під публікаціями учасників гурту Курган&Agregat та коміка Васі Байдака, підписники виражають велике захоплення тим, як креативно вони підійшли до своєї ідеї.

Ось, що вони пишуть:

"Закидаю сотку не для того, щоб виграти тачку, а за те, що маю можливість подивитися цей фільм"

"Донат полетів, контент уже перейшов на рівень професіонального продакшну! Захоплююсь!"

"Кожного разу здається, що це вже межа геніальності й краще не буде. Але ні – виходить наступний ролик і ось нова геніальність!"

"Ну як підібрати слова, щоб виразити захоплення вашою роботою? Репост, донат, реакція"

"Тут і Нолан, і Брейкінг Бед, і абсурд, і геніальна акторська гра, гріх не скинути донат!"

"Це геніально!"

Багато з них активно підтримують цю ініціативу, зазначаючи, що без задуму пожертвували кошти на підтримку українських військових. Інші висловлюють слова підтримки акторам і всій знімальній команді, високо оцінюючи їхню ініціативу та внесок у підтримку обороноздатності країни.