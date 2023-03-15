Сценарій готовий, – Тарантіно готується до зйомок останнього фільму

Квентін Тарантіно завершив роботу над сценарієм до свого, ймовірно, останнього фільму. Проєкт отримав назву "Кінокритик", його сюжет розгортається наприкінці 1970-х років у Лос-Анджелесі.

Повідомляється, що головна героїня фільму – Полін Кейл – одна з найвпливовіших кінокритиків у США. Зйомки фільму очікуються восени 2023 року. Дата прем’єри наразі невідома.

Дивіться також The Last of Us перевершив "Дім Дракона": все, що відомо про 2 сезон серіалу

Тарантіно дописав сценарій та готується до зйомок останнього фільму

Поки що режисер не уклав контракт на виробництво з якоюсь кіностудією, проте ймовірним партнером є Sony. Раніше Тарантіно заявляв про намір зняти 10 фільмів за свою кар'єру та піти на пенсію до 60 років. Режисеру виповнюється 60 років 27 березня, а новий фільм стане його 10-м, якщо рахувати дві частини "Вбити Білла" за один фільм.

У 2012 році Тарантіно заявив, що останні чотири фільми зазвичай є найгіршими у фільмографії режисера, і що один поганий фільм може зіпсувати три добрі. Тому він хоче уникнути створення поганого фільму, який би вибивався із його загальної лінії творчості.

У 2014 році кінорежисер заявив, що збирається піти з кіноіндустрії: "Я не вважаю, що потрібно залишатися в професії, поки тебе не стануть благати піти. Мені подобається ідея піти, коли від тебе ще чекають чогось нового".

Режисер поспішив відзначити, що продовжить писати сценарії й книги, і з гідністю зустріне старість, "а режисура – це гра молодих". Після таких заяв Тарантіно, звісно, порушив обіцянку і зняв ще два фільми "Мерзенна вісімка" у 2015 році та "Одного разу в Голлівуді" у 2019 році, який отримав номінацію "Найкращий фільм" у 2020 році на Оскарі, а також перемогу за найкращий сценарій на премії Золотий глобус.

Раніше Квентін Тарантіно назвав "Одного разу в Голлівуді" своїм найкращим фільмом за всю кар'єру.

"Одного разу в Голлівуді": дивіться трейлер