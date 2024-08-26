Знаменитий Квентін Тарантіно звинуватив Болдвіна у вбивстві українки: "Мав перевірити зброю"

Американський режисер Квентін Тарантіно відомий своїми культовими стрічками "Скажені пси" та "Убити Білла". Чоловік висловив свою думку щодо ситуації з актором Алеком Болдвіном.

Болдвін опинився в центрі скандалу після трагічного інциденту на знімальному майданчику фільму "Іржа", де сталася випадкова смерть української операторки Галини Гатчінс. Хоч суд визнав Болдвіна невинним у цьому трагічному випадку, Тарантіно має іншу думку.

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Квентін Тарантіно висловився про Алека Болдвіна: що сказав режисер

Тарантіно висловив незгоду з рішенням суду, який виправдав Болдвіна. На його думку, незалежно від юридичних рішень, такі трагічні інциденти на знімальних майданчиках повинні мати серйозні наслідки. Він вважає, що питання безпеки на зйомках не можна ігнорувати.

На 90% у вбивстві Галини винна зброярка Ханна Гутьєррес-Рід, проте решта 10% провини – на Болдвіні. Перед зйомками сцени актор мав перевірити зброю, щоб переконатися, що в стволі немає кулі або інших проблем із нею. Він не лише тримає зброю в руках, але й бере на себе відповідальність за неї,

– наголосив Квентін.

Подкаст Квентіна Тарантіно: дивіться відео онлайн

У розмові з Біллом Махером Квентін Тарантіно зазначив, навіть якщо суд виправдав актора, це не означає, що відповідальність можна повністю зняти.

Тарантіно вважає, що більша частина провини за цей інцидент лежить на зброярці фільму Ханні Гутьєррес-Рід, яка відповідала за безпеку зброї на знімальному майданчику. Однак, режисер переконаний, що відповідальність має бути й на самому Болдвіні, оскільки він тримав зброю в руках і мав бути обережнішим під час роботи.