Як змінюється в кадрі українська акторка Лариса Руснак: вражаючі фотопорівняння

Лариса Руснак – українська акторка, яка неодноразово вражала глядачів своєю майстерністю перевтілення. У кожному кадрі вона постає по-новому.

Акторка не боїться змін, сміливо експериментує з образами та щоразу відкриває інші грані свого таланту. У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку кадрів із різних стрічок, у яких Ларису Руснак складно впізнати.

Як змінюється у кадрі українська акторка Лариса Руснак?

Лариса Руснак – акторка, якій під силу втілити практично будь-який образ. Вона може бути вишуканою леді з минулого століття, загадковою відьмою, самотньою жінкою зі складною долею чи елегантною дружиною з бездоганними манерами. І кожна її роль – продумана, глибока та довершена, така, що змушує глядачів співпереживати й захоплюватися.

Акторка не боїться експериментувати із зовнішністю та характером своїх героїнь. Вона з однаковою готовністю одягне розкішну вечірню сукню або ж кардинально змінить зовнішність – змінить зачіску, пофарбує волосся, додасть образу втоми й віку, аби виглядати максимально природно та переконливо в кадрі.

Пропонуємо подивитися, як по-різному виглядає Лариса Руснак у своїх ролях і наскільки разючими можуть бути її перевтілення.

Лариса Руснак у фільмі "Полон"



Лариса Руснак / Кадр із фільму

Лариса Руснак у серіалі "Дрібне пташеня"



Лариса Руснак / Кадр із серіалу

Лариса Руснак у серіалі "Кава з кардамоном"



Лариса Руснак / Кадр із серіалу

Лариса Руснак у серіалі "Манекенниця"



Лариса Руснак / Кадр із серіалу

Лариса Руснак у фільмі "Порох та дріб"



Лариса Руснак / Кадр із фільму

Лариса Руснак у серіалі "Попіл Фенікса"



Лариса Руснак / Кадр із серіалу

Найновіші серіали, у яких можна побачити Ларису Руснак

Лариса Руснак – українська акторка театру, кіно та дубляжу. За роки кар'єри вона зіграла у великій кількості стрічок, щоразу демонструючи глибину й багатогранність свого таланту. Серед її найновіших робіт – мегапопулярний український серіал "Тиха Нава", стрічка "Дрібне пташення", серіал "Впізнай мене" та інші проєкти.

Окрім роботи в кіно, Ларису Руснак можна побачити на сцені Київського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. У театрі вона також втілює безліч яскравих, різнопланових і сміливих образів, що вкотре підтверджують її високий професійний рівень.