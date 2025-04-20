На одному подиху: 3 легкі мінісеріали для вихідного дня

Вихідні – це чудовий час для перезавантаження. Ідеальним доповненням у цей період може стати легке та веселе кіно. Але буває, що повноцінний серіальний марафон займає надто багато часу, а фільми не подарують стільки емоцій, як хотілося б.

Кіно 24 підібрало легкі та короткі серіали, які не потребують багато часу, але точно подарують задоволення. Вони захопливі, кумедні та з цікавим сюжетом.

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"Ми – Lady Parts" (2018 – 2021)

Кількість епізодів: 12

Серіал розповідає про групу молодих мусульманок, які створюють панк-рок групу у Великій Британії. Вони черпають натхнення з неймовірної суміші лондонських культур. У центрі сюжету – 27-річна Аміна, яка випадково опиняється на прослуховуваннях до колективу.

Це енергійний та веселий серіал, який відрізняється від багатьох інших телешоу. Неймовірна енергія, пісні та акторський склад зробили його особливим.

"Ми – Lady Parts": дивіться трейлер онлайн

"Вибухові кошенята" (2024)

Кількість епізодів: 9

Після занепаду Землі небесна рада звільняє Бога та відправляє його до людей у вигляді балакучого домашнього кота. Він потрапляє у сім'ю Гіґґінсів та намагається розв'язати їхні проблеми, хоч його увагу тепер більше привертає лазерна указка. Ще й виявляється, що сусідом є його ворог – Вельзевул, який теж у тілі киці.

Кумедні пригоди ексцентричних котів не можуть не зацікавити глядача. Серіал трохи хаотичний й моментами дивакуватий, але веселий.

"Вибухові кошенята": дивіться трейлер онлайн

"Ми" (2020)

Кількість епізодів: 4

У центрі сюжету – біохімік Дуглас, з яким після 25-річного шлюбу хоче розлучитися дружина Конні. Чоловік хоче врятувати їхні стосунки від розпаду та вирушає разом з коханою і 17-річним сином у тур Європою, сподіваючись возз'єднати сім'ю.

Це кумедна та щира історія подружньої пари, пригодницька історія про кохання, шлюб і виховання дітей.

"Ми": дивіться трейлер онлайн