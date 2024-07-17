Лікар розповів про останні години життя Шеннен Догерті: "Хотіла продовжувати лікування"

Лоуренс Піро, лікар-онколог і близький друг покійної акторки Шеннен Догерті, поділився деталями про останні години життя знаменитості. Він розповів, як вони провели разом цей важкий час, згадав її мужність і силу духу, які вона проявила до самого кінця.

Догерті пішла у засвіти 13 липня. Лікар зазначив, що зірка мужньо боролася зі своєю хворобою та "не була готова" до смерті.

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Лікар про останні години життя Шеннен Догерті

За словами онколога, акторка завжди була дуже уважною до свого лікування. Вона ретельно вивчала кожну нову інформацію про свій діагноз і одразу уточнювала всі деталі з лікарем. Догерті лишалася "зосередженою та урівноваженою", а також зберігала позитивний настрій.

Після періоду ремісії Шеннен знову наважилася пройти курс хімієтерапії, сподіваючись перемогти рак молочної залози четвертої стадії.

В останній нашій розмові вона була в процесі усвідомлення того, що все значно змінилося. Розмова була про любов, підтримку, турботу і все ще боротьбу. Вона хотіла продовжувати лікування та боротися, хоча її фізичний стан дещо погіршився,

– розповів Піро.

Він також розповів, що Догерті зіткнулася з "обмеженими варіантами вирішення проблеми" через свій важкий стан. Попри це, вона намагалася зробити усе, що було в її силах. "Вона була неймовірним воїном у всьому, що робила," – підкреслив лікар.

Шеннен виявляла стійкість і незламність, невпинно борючись за своє життя і не втрачаючи віри у можливість одужання.