17 лютого, 16:30
Кримінально-детективний серіал, який захопив українців на Netflix

Ольга Паньків
Основні тези
  • Серіал "Лінкольн для адвоката" в топ-10 на Netflix в Україні, з четвертим сезоном на другому місці.
  • Сюжет серіалу обертається навколо адвоката Мікі Голлера, який після аварії знову починає кар'єру, займаючись резонансною справою про вбивство.

На стримінговій платформі Netflix останнім часом у топі були усі сезони "Бріджертонів". Однак зараз у цьому списку можна побачити ще один серіал.

Це популярний американський кінопроєкт під назвою "Лінкольн для адвоката". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет та кому ідеально підійде для перегляду ця стрічка.

Що відомо про серіал "Лінкольн для адвоката"?

"Лінкольн для адвоката" – це не новий серіал. Його прем'єра відбулася у 2022 році. Наразі проєкт налічує чотири сезони по 10 епізодів кожен. Однак зараз серіал знову опинився в топ-10 на стримінговій платформі Netflix

Це означає, що українці активно переглядають його знову – зокрема четвертий і перший сезони. Четвертий сезон посів друге місце у списку найпопулярніших, а перший – дев'яте. 

Над стрічкою працювали режисери Девід Гроссман, Алонсо Альварез, Білл Д'Еліа. 

Головні ролі у серіалі зіграли такі актори: 

  • Мануель Гарсіа-Рульфо,
  • Нів Кемпбелл,
  • Бекі Ньютон,
  • Енгус Семпсон,
  • Джазз Рейкол,
  • Крістофер Горгем,
  • Нтаре Мвіне,
  • Джеймі МакШейн.

Відгуки на серіал "Лінкольн для адвоката"

У рейтингу IMDb кожен сезон має доволі високі глядацькі оцінки: 

  • перший – 7,4 бала,
  • другий – 7,9,
  • третій – 8,3,  
  • четвертий – 8,4. 

Це рідкісний випадок, коли з кожним сезоном серіал стає кращим, а не гіршим.

"Лінкольн для адвоката": дивіться онлайн трейлер серіалу

Про що сюжет серіалу "Лінкольн для адвоката"?

Сюжет розгортається навколо Мікі Голлера — успішного адвоката з Лос-Анджелеса, який після аварії залишається без роботи. Йому доводиться починати все з нуля, тож він береться за резонансну справу про вбивство. Чоловік прагне повернутися у гру та знову сісти за кермо свого "Лінкольна".

Які ще серіали у топ-10 на Netflix?

"Лінкольн для адвоката" – не єдиний серіал, який зараз активно переглядають українці на Netflix. До топ-10 також увійшли такі стрічки:

  • всі сезони серіалу "Бріджертони",
  • гостросюжетний бойовик "Демасковані",
  • мінісеріал "Його і їі",
  • кримінально-детективна драма "Сім циферблатів Агати Крісті",
  • новий сімейно-мелодраматичний серіал "Як на льоду". 

Серед них ви точно зможете обрати стрічку для свого ідеального вечора. Тож шукайте свого фаворита та насолоджуйтеся переглядом після важкого робочого дня.