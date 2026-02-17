Кримінально-детективний серіал, який захопив українців на Netflix
- Серіал "Лінкольн для адвоката" в топ-10 на Netflix в Україні, з четвертим сезоном на другому місці.
- Сюжет серіалу обертається навколо адвоката Мікі Голлера, який після аварії знову починає кар'єру, займаючись резонансною справою про вбивство.
На стримінговій платформі Netflix останнім часом у топі були усі сезони "Бріджертонів". Однак зараз у цьому списку можна побачити ще один серіал.
Це популярний американський кінопроєкт під назвою "Лінкольн для адвоката". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет та кому ідеально підійде для перегляду ця стрічка.
Що відомо про серіал "Лінкольн для адвоката"?
"Лінкольн для адвоката" – це не новий серіал. Його прем'єра відбулася у 2022 році. Наразі проєкт налічує чотири сезони по 10 епізодів кожен. Однак зараз серіал знову опинився в топ-10 на стримінговій платформі Netflix.
Це означає, що українці активно переглядають його знову – зокрема четвертий і перший сезони. Четвертий сезон посів друге місце у списку найпопулярніших, а перший – дев'яте.
Над стрічкою працювали режисери Девід Гроссман, Алонсо Альварез, Білл Д'Еліа.
Головні ролі у серіалі зіграли такі актори:
- Мануель Гарсіа-Рульфо,
- Нів Кемпбелл,
- Бекі Ньютон,
- Енгус Семпсон,
- Джазз Рейкол,
- Крістофер Горгем,
- Нтаре Мвіне,
- Джеймі МакШейн.
Відгуки на серіал "Лінкольн для адвоката"
У рейтингу IMDb кожен сезон має доволі високі глядацькі оцінки:
- перший – 7,4 бала,
- другий – 7,9,
- третій – 8,3,
- четвертий – 8,4.
Це рідкісний випадок, коли з кожним сезоном серіал стає кращим, а не гіршим.
"Лінкольн для адвоката": дивіться онлайн трейлер серіалу
Про що сюжет серіалу "Лінкольн для адвоката"?
Сюжет розгортається навколо Мікі Голлера — успішного адвоката з Лос-Анджелеса, який після аварії залишається без роботи. Йому доводиться починати все з нуля, тож він береться за резонансну справу про вбивство. Чоловік прагне повернутися у гру та знову сісти за кермо свого "Лінкольна".
Які ще серіали у топ-10 на Netflix?
"Лінкольн для адвоката" – не єдиний серіал, який зараз активно переглядають українці на Netflix. До топ-10 також увійшли такі стрічки:
- всі сезони серіалу "Бріджертони",
- гостросюжетний бойовик "Демасковані",
- мінісеріал "Його і їі",
- кримінально-детективна драма "Сім циферблатів Агати Крісті",
- новий сімейно-мелодраматичний серіал "Як на льоду".
Серед них ви точно зможете обрати стрічку для свого ідеального вечора. Тож шукайте свого фаворита та насолоджуйтеся переглядом після важкого робочого дня.