17 февраля, 16:30
Криминально-детективный сериал, который захватил украинцев на Netflix

Ольга Панькив
Основные тезисы
  • Сериал "Линкольн для адвоката" в топ-10 на Netflix в Украине, с четвертым сезоном на втором месте.
  • Сюжет сериала вращается вокруг адвоката Мики Голлера, который после аварии снова начинает карьеру, занимаясь резонансным делом об убийстве.

На стриминговой платформе Netflix в последнее время в топе были все сезоны "Бриджертонов". Однако сейчас в этом списке можно увидеть еще один сериал.

Это популярный американский кинопроект под названием "Линкольн для адвоката". В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете и кому идеально подойдет для просмотра эта лента.

Что известно о сериале "Линкольн для адвоката"?

"Линкольн для адвоката" – это не новый сериал. Его премьера состоялась в 2022 году. Сейчас проект насчитывает четыре сезона по 10 эпизодов каждый. Однако сейчас сериал снова оказался в топ-10 на стриминговой платформе Netflix.

Это означает, что украинцы активно просматривают его снова – в частности четвертый и первый сезоны. Четвертый сезон занял второе место в списке самых популярных, а первый – девятое.

Над лентой работали режиссеры Дэвид Гроссман, Алонсо Альварез, Билл Д'Элиа.

Главные роли в сериале сыграли такие актеры:

  • Мануэль Гарсиа-Рульфо,
  • Нив Кэмпбелл,
  • Бекки Ньютон,
  • Энгус Сэмпсон,
  • Джазз Рейкол,
  • Кристофер Горгем,
  • Нтаре Мвине,
  • Джейми МакШейн.

Отзывы на сериал "Линкольн для адвоката"

В рейтинге IMDb каждый сезон имеет довольно высокие зрительские оценки:

  • первый – 7,4 балла,
  • второй – 7,9,
  • третий – 8,3,
  • четвертый – 8,4.

Это редкий случай, когда с каждым сезоном сериал становится лучше, а не хуже.

"Линкольн для адвоката": смотрите онлайн трейлер сериала

О чем сюжет сериала "Линкольн для адвоката"?

Сюжет разворачивается вокруг Мики Холлера - успешного адвоката из Лос-Анджелеса, который после аварии остается без работы. Ему приходится начинать все с нуля, поэтому он берется за резонансное дело об убийстве. Мужчина стремится вернуться в игру и снова сесть за руль своего "Линкольна".

Какие еще сериалы в топ-10 на Netflix?

"Линкольн для адвоката" – не единственный сериал, который сейчас активно просматривают украинцы на Netflix. В топ-10 также вошли такие ленты:

  • все сезоны сериала "Бриджертоны",
  • остросюжетный боевик "Демаскированные",
  • мини-сериал "Его и ее",
  • криминально-детективная драма "Семь циферблатов Агаты Кристи",
  • новый семейно-мелодраматический сериал "Как на льду".

Среди них вы точно сможете выбрать ленту для своего идеального вечера. Поэтому ищите своего фаворита и наслаждайтесь просмотром после тяжелого рабочего дня.