Ідея надійшла від самого гурту: продюсер анонсував фільм про історію "Океану Ельзи"

Вперше на великому екрані вийде документальний фільм про один із найвизначніших гуртів незалежної України. Стрічка має назву "Океан Ельзи. Спостереження шторму" й розповідатиме історію гурту – від перших кроків у творчості до аншлагових концертів на стадіонах.

Продюсер фільму про "Океан Ельзи" Микола Сердюк в ефірі 24 Каналу розповів, що роботу над фільмом про музичний гурт розпочали з кінця червня 2024 року. Восени вже розпочались зйомки: підготовка до інтерв'ю і безпосередньо самі інтерв'ю.

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Робота над фільмом тривала 1,5 роки

До кінця року весь матеріал був відзнятий.

Ідея спочатку надійшла саме від гурту. Тобто перший імпульс, який ми отримали, виходив від них,

– сказав Микола Сердюк.

Він додав, що команда шукала дуже багато архівів – тисячі файлів, плівок, дисків, касет у різних куточках України, де тільки могли щось віднайти. Останні пів року триває монтаж. І лише зараз розпочався період постпродакшену.

Робота йде супер – творчих складнощів ми не відчуваємо, тому що наша команда уже з досвідом. Хочеться лише реалізувати всі наші думки, певні образи й символи, які ми закладаємо в цей фільм,

– сказав Сердюк.

Він зазначив, що для того, аби український глядач захоплювався вітчизняним кіно, команда старається виконувати свою роботу якісно. Найголовніше – розповісти цікаву історію та вибудувати сильну драматургію.

Особливу увагу вони зосередили на сценарії, архівних матеріалах, а також монтажі. Усе має виглядати ритмічно й динамічно. Важливу роль відіграє й промокампанія: команда шукає всі можливі способи, щоб якомога ширше донести інформацію про фільм до глядача.

Фільм вийде у всеукраїнський прокат з 6 листопада 2025 року – в максимально можливій кількості кінотеатрів. Стрічка створена спеціально для кінотеатрального релізу, тож основний акцент – саме на показах у кінотеатрах по всій Україні.

Також заплановані міжнародні прем'єри – в Європі, Північній Америці, Канаді та інших країнах. Наразі команда активно працює над організацією закордонних показів.

В онлайн-доступі фільм з'явиться не раніше 2026 року. Його реліз відбудеться ексклюзивно на платформі Світ.ТВ. Це стане першим документальним фільмом у лінійці оригінального контенту сервісу.

До слова, гурт "Океан Ельзи" опублікував інформацію про те, скільки коштів вдалося зібрати для ЗСУ з нагоди 30-річчя колективу.

Під час львівських концертів гурту було зібрано 7 мільйонів 747 тисяч гривень для підрозділів ГУР МО України. Зокрема:

понад 7 000 000 гривень – з продажу квитків та благодійного аукціону;

515 000 гривень – завдяки акції партнерів, що проходила у Львові та області протягом тижня;

144 000 гривень – з продажу благодійної колекції від "Авіації Галичини".

Гурт пообіцяв оприлюднити детальні звіти на своїх офіційних ресурсах після завершення всіх погоджень, закупівель і передачі допомоги.