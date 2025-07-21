Ідея надійшла від самого гурту: продюсер анонсував фільм про історію "Океану Ельзи"
- Документальний фільм "Океан Ельзи. Спостереження шторму" розповідає історію гурту від початку кар'єри до великих концертів.
- Фільм вийде у прокат 6 листопада 2025 року, а в онлайн-доступі з'явиться не раніше 2026 року на платформі Світ.ТВ.
- Постпродакшен розпочався, акцент на якісному виконанні роботи та промокампанії для широкої аудиторії.
Вперше на великому екрані вийде документальний фільм про один із найвизначніших гуртів незалежної України. Стрічка має назву "Океан Ельзи. Спостереження шторму" й розповідатиме історію гурту – від перших кроків у творчості до аншлагових концертів на стадіонах.
Продюсер фільму про "Океан Ельзи" Микола Сердюк в ефірі 24 Каналу розповів, що роботу над фільмом про музичний гурт розпочали з кінця червня 2024 року. Восени вже розпочались зйомки: підготовка до інтерв'ю і безпосередньо самі інтерв'ю.
Дивіться також "Люди кольору свободи": у Києві показали фільм про спротив українців в окупації
Робота над фільмом тривала 1,5 роки
До кінця року весь матеріал був відзнятий.
Ідея спочатку надійшла саме від гурту. Тобто перший імпульс, який ми отримали, виходив від них,
– сказав Микола Сердюк.
Він додав, що команда шукала дуже багато архівів – тисячі файлів, плівок, дисків, касет у різних куточках України, де тільки могли щось віднайти. Останні пів року триває монтаж. І лише зараз розпочався період постпродакшену.
Робота йде супер – творчих складнощів ми не відчуваємо, тому що наша команда уже з досвідом. Хочеться лише реалізувати всі наші думки, певні образи й символи, які ми закладаємо в цей фільм,
– сказав Сердюк.
Він зазначив, що для того, аби український глядач захоплювався вітчизняним кіно, команда старається виконувати свою роботу якісно. Найголовніше – розповісти цікаву історію та вибудувати сильну драматургію.
Особливу увагу вони зосередили на сценарії, архівних матеріалах, а також монтажі. Усе має виглядати ритмічно й динамічно. Важливу роль відіграє й промокампанія: команда шукає всі можливі способи, щоб якомога ширше донести інформацію про фільм до глядача.
Фільм вийде у всеукраїнський прокат з 6 листопада 2025 року – в максимально можливій кількості кінотеатрів. Стрічка створена спеціально для кінотеатрального релізу, тож основний акцент – саме на показах у кінотеатрах по всій Україні.
Також заплановані міжнародні прем'єри – в Європі, Північній Америці, Канаді та інших країнах. Наразі команда активно працює над організацією закордонних показів.
В онлайн-доступі фільм з'явиться не раніше 2026 року. Його реліз відбудеться ексклюзивно на платформі Світ.ТВ. Це стане першим документальним фільмом у лінійці оригінального контенту сервісу.
До слова, гурт "Океан Ельзи" опублікував інформацію про те, скільки коштів вдалося зібрати для ЗСУ з нагоди 30-річчя колективу.
Під час львівських концертів гурту було зібрано 7 мільйонів 747 тисяч гривень для підрозділів ГУР МО України. Зокрема:
понад 7 000 000 гривень – з продажу квитків та благодійного аукціону;
515 000 гривень – завдяки акції партнерів, що проходила у Львові та області протягом тижня;
144 000 гривень – з продажу благодійної колекції від "Авіації Галичини".
Гурт пообіцяв оприлюднити детальні звіти на своїх офіційних ресурсах після завершення всіх погоджень, закупівель і передачі допомоги.