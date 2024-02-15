Ми ж не людожери, – чому в Держдумі не карали Лію Ахеджакову за підтримку України

В Держдумі Росії пояснили, чому не надали звання "іноземного агента" чи інших санкцій російській акторці з Дніпра Лії Ахеджаковій, яка засуджує війну і підтримує Україну.

Артистка кіно і театру знялася, зокрема, у відомій стрічці "Іронія долі", яку досі показують на російському телебаченні.

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Лію Ахеджахову не засуджують за її позицію: у чому справа

Щоб уникнути вилучення з ефіру радянських фільмів з зірками, які налаштовані проти війни й висловлюють свою підтримку Україні, російські депутати змушені публічно виступати ні їхній захист. Наприклад, чиновниця Олена Ямпольська, виступаючи на засіданні Комітету з питань культури Державної Думи, закликала не реагувати на позицію Ахеджакової.

Окрім того, вони зазначають, що акторка уже в поважному віці, тому на її вираження радять не звертати увагу.

Нічого не робити. І в Ахеджакової немає жодних статусів. Хто ж буде старій бабусі статуси надавати? Ми ж не людожери,

– сказала Ямпольська.



Лія Ахеджахова / Російські ЗМІ

Лія Ахеджахова підтримує Україну

Лія Ахеджакова висловила свою підтримку Україні з перших днів повномасштабного вторгнення, але тривалий час залишалася у Москві. Після завершення роботи в театрі "Современник" вона покинула Росію. Керівництво театру прийняло таке рішення через активну антивоєнну позицію Ахеджакової, критику російської влади та відверту підтримку України.

27 липня минулого року в місті Бремен, Німеччина, відбулася вистава "Мій онук Веніамін", в якій брала участь Ахеджакова. У мережі поширилося відео, на якому актриса тримає прапор України під час поклонів під гучні оплески глядачів.