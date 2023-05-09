Шрайбер з перших днів підтримує Україну у війні з ворогом. На сьогодні він є послом фандрейзингової платформи зі збору коштів для України UNITED24 у напрямку медичної допомоги.

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Лієв Шрайбер згадав про зустріч із Володимиром Зеленським

Зірка з фільму "Люди Ікс" опублікував спільне фото з українським лідером на своїй сторінці в інстаграмі. У своєму дописі він розповів, що саме від Зеленського він дізнався, що таке насправді патріотизм. Крім того, актор підкреслив, що для нього було великою честю відвідати Україну та поспілкуватися з Президентом України.

Я мав можливість і честь поговорити з президентом Зеленським під час моєї нещодавньої поїздки до Києва. Він докладно говорив про подяку як джерело сили та дії, а також про справжню природу патріотизму. Дякую всім, хто зробив можливою цю розмову. Це ще не все,

– написав Шрайбер.

За 20 годин після публікації допис зібрав більше ніж 20 тисяч вподобайок. Українці подякували за підтримку акторові та зазначили про це, що для них це дуже важливо:

"Дуже вдячний, що ви говорите про Україну з таким необхідним світлом";

"Приємно бачити вас обох разом! Справді чудово";

"Пане Лієв Шрайбер, щиро дякуємо за велику підтримку України! Ми висловлюємо подяку всім американцям, які допомагають нам з початку цієї жахливої ​​війни. Велика повага та найкращі побажання всім добрим друзям України".

Лієв Шрайбер та Володимир Зеленський / Фото з інстаграму актора

Зауважте, Лієв Шрайбер також займається психологічною роботою у межах американського проєкту, яким керує фонд Ukraine Needs You. У квітні 2022 року актор приїжджав до Львова та спілкувався з українською психологинею Оленою Коссак.