Культовий серіал "Люпен" продовжили на 4 сезон: коли прем'єра на Netflix
- Четвертий сезон серіалу "Люпен" вийде на Netflix восени 2026 року.
- Зйомки нового сезону вже тривають, але точні дати прем'єри поки не оголошено.
Ще одна чудова новина для прихильників культового кримінально-детективного проєкту "Люпен". Стало відомо, що у 2026 році вийде продовження серіалу.
Глядачі матимуть змогу зануритися у четвертий сезон цієї історії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Netflix UA.
Коли прем'єра 4 сезону серіалу "Люпен" на Netflix?
Відомо, що восени 2026 року улюблений французький злодій повернеться на екрани. Точні дати поки не оголошують, однак повідомляється, що зйомки вже тривають.
Бонжур! Наш улюблений французький злодій повертається у 4 сезоні. "Люпен" – новий сезон у 2026 році на Netflix,
– йдеться у публікації.
Прем'єра "Люпена" стане однією із найочікуваніших на Netflix, тому ця новина неабияк потішила прихильників серіалу. Ось, що вони пишуть:
- "Ну нарешті, так довго чекали"
- "Ураа!"
- "Ого, восени"
Наразі на платформі доступні три попередні сезони, які підкорили серця мільйонів глядачів.
Що відомо про серіал "Люпен"?
- Прем'єра першого сезону серіалу "Люпен" відбулася у 2021 році.
- Це сучасне переосмислення історії легендарного злодія Арсена Люпена.
- У центрі сюжету – Ассан Діоп, який наслідує стиль, трюки та філософію цього культового персонажа.
- Роль Ассана виконав актор Омар Сі – один із найвідоміших у Франції.
- Серіал став одним із найпопулярніших неангломовних проєктів на Netflix: він увійшов до численних топів і швидко перетворився на світову сенсацію.
- Наразі на платформі доступні три сезони, а у 2026 році очікується вихід четвертого.
- Якщо ви справжній прихильник історій про пограбування, викриття, психологічні ігри, динаміку та родинну драму, то цей серіал точно припаде вам до смаку.