Культовий серіал "Люпен" продовжили на 4 сезон: коли прем'єра на Netflix

Ще одна чудова новина для прихильників культового кримінально-детективного проєкту "Люпен". Стало відомо, що у 2026 році вийде продовження серіалу.

Глядачі матимуть змогу зануритися у четвертий сезон цієї історії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Netflix UA.

Коли прем'єра 4 сезону серіалу "Люпен" на Netflix?

Відомо, що восени 2026 року улюблений французький злодій повернеться на екрани. Точні дати поки не оголошують, однак повідомляється, що зйомки вже тривають.

Бонжур! Наш улюблений французький злодій повертається у 4 сезоні. "Люпен" – новий сезон у 2026 році на Netflix,

– йдеться у публікації.

Прем'єра "Люпена" стане однією із найочікуваніших на Netflix, тому ця новина неабияк потішила прихильників серіалу. Ось, що вони пишуть:

"Ну нарешті, так довго чекали"

"Ураа!"

"Ого, восени"

Наразі на платформі доступні три попередні сезони, які підкорили серця мільйонів глядачів.

Що відомо про серіал "Люпен"?