Культовый сериал "Люпен" продлили на 4 сезон: когда премьера на Netflix

Еще одна отличная новость для поклонников культового криминально-детективного проекта "Люпен". Стало известно, что в 2026 году выйдет продолжение сериала.

Зрители смогут окунуться в четвертый сезон этой истории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Netflix UA.

Когда премьера 4 сезона сериала "Люпен" на Netflix?

Известно, что осенью 2026 года любимый французский вор вернется на экраны. Точные даты пока не объявляют, однако сообщается, что съемки уже продолжаются.

Бонжур! Наш любимый французский вор возвращается в 4 сезоне. "Люпен" – новый сезон в 2026 году на Netflix,

– говорится в публикации.

Премьера "Люпена" станет одной из самых ожидаемых на Netflix, поэтому эта новость изрядно порадовала поклонников сериала. Вот, что они пишут:

"Ну наконец-то, так долго ждали"

"Ураа!"

"Ого, осенью"

Сейчас на платформе доступны три предыдущих сезона, которые покорили сердца миллионов зрителей.

Что известно о сериале "Люпен"?