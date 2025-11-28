Зірка фільму "Сам удома" назвав 3 ідеальні фільми для різдвяного настрою

Маколей Калкін, якому належить роль Кевіна у перших двох частинах фільму "Сам удома", поділився назвами фільмів, які найкраще підіймають різдвяний настрій. Що цікаво, легендарну стрічку "Міцний горішок" актор не відносить до святкового кіно.

Своїми думками Калкін поділився на зустрічі з шанувальниками, пише 24 Канал із посиланням на видання Radar Online.

Які фільми рекомендує подивитись Маколей Калкін?

У списку актора опинились культові стрічки, які дехто називає "забутою класикою".

"Різдвяна історія", 1983

Рейтинг IMDb: 7,9

Під час різдвяно-новорічних свят у його дитинстві всі завжди дивились цю стрічку. Тому згадка про "Різдвяну історію" має для нього особливу ностальгічну цінність.

Сюжет розгортається у 1940-х роках. У центрі подій – дев'ятирічний хлопчик Ральфі Паркер. У хлопчика є єдина та особлива мрія на Різдво – щоб Санта приніс під ялинку пневматичну гвинтівку Red Ryder.

"Різдвяна історія": дивіться онлайн трейлер фільму

"Нова різдвяна казка", 1988

Рейтинг IMDb: 6,9

На думку головного героя "Сам удома", ця стрічка є незаслужено забутою.

Варто зазначити, що фільм – осучаснена історія "Різдвяної пісні" Чарльза Дікенса. У центрі сюжету – Френк Кросс, егоїстичний керівник телевізійної мережі, який змушує співробітників працювати на Святвечір. Та раптом до нього у гості приходять духи Минулого, Теперішнього та Майбутнього, щоб змінити світогляд затятого кар'єриста.

"Нова різдвяна казка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ельф", 2003

Рейтинг IMDb: 7,1

Бадді все своє життя ріс на Північному полюсі. Він вважав, що є справжнім ельфом і не зважав, що зовнішньо відрізняється від інших мешканців. Та згодом виявляється, що Бадді – звичайна людина. Він вирушає до Нью-Йорка, де знаходить свого батька, який усім серцем не вірить у дух Різдва.

"Ельф": дивіться онлайн трейлер фільму

