Звезда фильма "Один дома" назвал 3 идеальных фильма для рождественского настроения

Маколей Калкин, которому принадлежит роль Кевина в первых двух частях фильма "Один дома", поделился названиями фильмов, которые лучше всего поднимают рождественское настроение. Что интересно, легендарную ленту "Крепкий орешек" актер не относит к праздничному кино.

Своими мыслями Калкин поделился на встрече с поклонниками, пишет 24 Канал со ссылкой на издание Radar Online.

Какие фильмы рекомендует посмотреть Маколей Калкин?

В списке актера оказались культовые ленты, которые некоторые называют "забытой классикой".

"Рождественская история", 1983

Рейтинг IMDb: 7,9

Во время рождественско-новогодних праздников в его детстве все всегда смотрели эту ленту. Поэтому упоминание о "Рождественской истории" имеет для него особую ностальгическую ценность.

Сюжет разворачивается в 1940-х годах. В центре событий – девятилетний мальчик Ральфи Паркер. У мальчика есть единственная и особая мечта на Рождество – чтобы Санта принес под елку пневматическую винтовку Red Ryder.

"Рождественская история": смотрите онлайн трейлер фильма

"Новая рождественская сказка", 1988

Рейтинг IMDb: 6,9

По мнению главного героя "Один дома", эта лента является незаслуженно забытой.

Стоит отметить, что фильм – осовремененная история "Рождественской песни" Чарльза Диккенса. В центре сюжета – Фрэнк Кросс, эгоистичный руководитель телевизионной сети, который заставляет сотрудников работать на Сочельник. Но вдруг к нему в гости приходят духи Прошлого, Настоящего и Будущего, чтобы изменить мировоззрение ярого карьериста.

"Новая рождественская сказка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Эльф", 2003

Рейтинг IMDb: 7,1

Бадди всю свою жизнь рос на Северном полюсе. Он считал, что является настоящим эльфом и не обращал внимания, что внешне отличается от других жителей. Но впоследствии оказывается, что Бадди – обычный человек. Он отправляется в Нью-Йорк, где находит своего отца, который всем сердцем не верит в дух Рождества.

"Эльф": смотрите онлайн трейлер фильма

