Ви точно не очікували таких цифр: скільки часу забере перегляд усього Marvel

Якщо ви раптом вирішили підготуватися до "Месників: Судний день" так, як належить справжньому фанату – тобто переглянути геть усе – маємо погану новину. Ваш диван цього тижня точно не порожній.

За підрахунками pubity, щоб охопити всі фільми кіновсесвіту Marvel, серіали Disney+ і ключові проєкти, пов'язані з мультивсесвітньою сюжетною лінією, знадобиться приблизно 350 годин перегляду.

Для розуміння масштабу: це майже два місяці безперервного марафону, якщо дивитися по кілька годин щодня – і це без урахування перерв на їжу, сон чи бодай мінімальний контакт із реальним світом.



Фільм "Месники: сходження доктора Дума" / Фото imdb



Шлях від першого "Залізної людини" до нещодавнього "Людина-павук: Абсолютно новий день" охоплює майже два десятиліття взаємопов'язаних сюжетів. За цей час встигли з'явитися "Месники", "Вартові Галактики", "Фантастична четвірка", "Люди Ікс", супергерої "районного" рівня та незліченна кількість мультивсесвітніх подій – і все це, як виявляється, веде до одного грандіозного фіналу.

Тож якщо хтось скаже, що "подивиться весь Marvel на вихідних", не поспішайте вірити. Для такого марафону знадобляться не лише попкорн і терпіння, але й купу вільного часу.

До слова, інтерес до Marvel лише зростає. Нещодавно "Людина-павук: Абсолютно новий день" встановив один із найкращих касових стартів в історії.



