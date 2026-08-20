Новий "Людина-павук" може принести Тому Голланду рекордний заробіток

За інформацією джерел, знайомих з угодою Голланда із Sony Pictures і Marvel Studios, його гарантований гонорар становить щонайменше 20 мільйонів доларів.

Але, як повідомляє pagesix, найцікавіше – попереду. Актор нібито має угоду, яка передбачає ще й бонуси залежно від успіху фільму, причому верхньої межі для цих виплат немає.

"Людина-павук: Абсолютно новий день" / Фото imdb



Тобто що більше заробляє Marvel, то краще стає Голланду. Хороша мотивація добре лазити по стінах.

"Людина-павук: Абсолютно новий день" стартував у кінотеатрах 31 липня і показав настільки потужний результат, що навіть студія була шокована.

Стрічка дуже швидко подолала позначку в 1 мільярд доларів світових зборів, а згодом перетнула й неймовірні 2 мільярди у світовому прокаті.

Фактично новий фільм уже опинився серед найуспішніших стрічок в історії за цим показником.

Том Голланд у ролі Людини-павука

Це вже четвертий сольний фільм Голланда в ролі Людини-павука. Для порівняння, за "Людина-павук: Немає шляху додому" його базовий гонорар становив близько 10 мільйонів доларів. Тепер ставка зросла вдвічі – і це ще до бонусів.

А тим часом Disney намагається повернути Джонні Деппа до ролі Джека Горобця, заманюючи актора в "Пірати Карибського моря" солідним гонораром.