Якщо у вас є батьки, міцно обійміть їх, – Двейн Джонсон шокував, що його мати потрапила в ДТП

Американо-канадійський актор Двейн Джонсон повідомив, що його 74-річна мати Ада потрапила в автокатастрофу. Зараз з нею все гаразд, проте автівка, у якій вона перебувала, сильно пошкоджена.

Про ДТП зірка "Чорного Адама" написав в інстаграмі. Він показав розтрощене авто, в якому їхала його мати та подякував поліції Лос-Анджелеса за турботу.

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Матір Двейна Джонсона потрапила в ДТП

Слава Богу, з нею все гаразд. Ангели милосердя спостерігали за моєю мамою, коли минулої ночі вона потрапила в автокатастрофу. Вона виживе. Дякую поліції Лос-Анджелеса за турботу та увагу. Дякую, що зателефонували мені та розповіли про все,

– написав Двейн Джонсон.

Актор також розповів, що його мати раніше пережила рак легень, тяжкий шлюб та спробу самогубства. А тепер ще й лобове зіткнення з п'яним водієм.

"У мене залишився один батько, тому, якщо у вас все ще є мама і тато, обов’язково міцно обійміть їх, тому що ви ніколи не знаєте, чи зателефонують о 3-й ночі", – доповнив він.



Авто матері Двейна Джонсоса після аварії / Фото з інстаграму актора

Двейн Джонсон, відомий також під своїм реслерським ім'ям "Скеля", – один із найуспішніших та найбільш високооплачуваних зірок всіх часів. Він зіграв у багатьох фільмах та серіалах, а кінострічки з ним набрали понад три з половиною мільярди доларів в Північній Америці та більше дванадцять з половиною мільярдів доларів по всьому світу.