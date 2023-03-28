Мати Орландо Блума вивчила гімн України й співає його англійською: щире зізнання актора

Голлівудський актор Орландо Блум прибув до України та зустрівся з Володимиром Зеленським. Він розповів, що його мати вивчила гімн України й співає англійською мовою.

Цією інформацією поділилася Дарія Зарівна, радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Крім цього, вона зазначила, що мама Блума передала Зеленському послання, передає 24 Канал.

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Мати Орландо Блума вивчила гімн України

Тут Орландо Блум розповідає, що його мама вивчила гімн України й тепер співає його англійською. І що сказала йому: "Якщо побачиш президента Зеленського, передай, що вони обов’язково мають перемогти!",

– написала Зарівна.



Орландо Блум зустрівся із Зеленським / Скриншот зі сторіс Зарівни

Нагадаємо, посол доброї волі ЮНІСЕФ прибув в Україну 26 березня. Київ, Ірпінь та село Демидів, де побачив наслідки війни, яка триває в Україні понад рік. На зустрічі з президентом він висловив захоплення сміливістю та стійкістю українців, які залишаються сильними попри війну.

"Попереду на вас чекає велике майбутнє! Ви повинні зосередитися на цьому майбутньому, ніколи не забуваючи про свою мету, ані на мить. Століття, десятки століть чекали на ваш прихід і готувалися до вашого приходу. Ви — ті, хто зараз так містично постали. Ваша перемога буде перемогою гуманізму. Ваша поразка була б поразкою надії. Тому треба перемагати в усьому. Ви повинні боротися, маючи незламний дух", – сказав Блум.

Блум звернувся до Зеленського: дивіться відео