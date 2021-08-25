Warner Bros оголосила офіційну назву "Матриці 4" і показала трейлер: що нам про це відомо

Warner Bros на CinemaCon 2021 презентувала фільм і його назву "Матриця: Воскресіння". Гості кіновиставки побачили трейлер, а журналісти зафіксували головну інформацію про нього.

На кіновиставці, яка відбувається з 23 по 26 серпня в Лас-Вегасі, глядачі переглянули перший трейлер саги. Поки ми чекаємо його на ютубі, журналісти видання Deadline розповідають, про що йдеться у ролику і якою буде нова картина Вачовскі.

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Що показали в трейлері "Матриці 4" на CinemaCon 2021

Трейлер починається з розмови психіатра Ніла Патріка Гарріса з Кіану Рівз. Дія відбувається в близькому майбутньому Сан-Франциско. Головний герой Нео перебуває в пастці буденного світу, як у фільмі 1990 року.

"Я божевільний?" – запитує Нео. "Ми не використовуємо тут це слово", – відповідає терапевт Харріса. Потім дії відбуваються у кав’ярні. Нео зустрічається з Керрі-Енн Мосс в кафе: "Ми зустрічалися?" – питає вона. На фоні звучить саундрек White rabbit гурту Jefferson Airplane. За спиною Нео з’являється персонаж, який дуже нагадує молодого Морфея, і пропонує Рівз червону таблетку: "Політаємо?".

Після цього кадру журналісти побачили справжній екшн – ефектні сцени, акробатичні стрибки та шалене видовище. Завершальна сцена показує Нео, який їде в поїзді з дивним хлопцем із синім волоссям і тату, на якому зображений білий кролик. З блискавичною швидкістю на них летить куля снайпера, але найпалкіші шанувальники можуть передбачити, що зробить Нео.

"Матриця: Воскресіння" 2021 рік: дивіться відео