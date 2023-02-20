В Японії помер Мацумото Лейдзі – автор популярних аніме та манг

Японський художник, сценарист і режисер аніме Мацумото Лейдзі помер у віці 85 років. Причиною смерті стала гостра серцева недостатність.

У понеділок, 20 лютого, в офісі Мацумото Лейдзі повідомили, що помер він ще 13 лютого в токійській лікарні. Він відомий як автор аніме "Космічний лінкором Ямато".

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"Художник манги Лейдзі Мацумото вирушив у подорож до моря зірок. Я думаю, що він прожив щасливе життя, думаючи про те, щоб продовжувати малювати історії як художник манги", – написала у твіттері донька сценариста Макіко Мацумото.

Що відомо про Мацумото Лейдзі

Справжнє ім'я художника – Акіра Мацумото. Він народився в місті Куруме й почав малювати в 6 років. Популярним його зробила серія манги (японських коміксів) Otoko Oidon про бідного чоловіка з півдня Японії, який живе в пансіоні в Токіо й балансує між роботою та навчанням.

Творам Мацумото була також притаманна антивоєнна тематика, адже його батько був військовим пілотом. Він бачив, як йому доводилося просити вибачення перед матерями своїх підлеглих за те, що не зміг повернути їх живими.

Війна руйнує наше майбутнє. Ми не повинні витрачати час на війну на Землі,

– казав сценарист в інтерв'ю 2018 року.

Манги "Галактичний експрес 999" та "Космічний пірат капітан Харлок", авторами яких він є, були адаптовані до телевізійних аніме-серіалів у 1970-х роках і стали дуже відомими в Японії та за її межами. За життя Лейдзі Мацумото отримав кілька культурних і мистецьких нагород від японського уряду, а також кавалера Ордена мистецтв і літератури від Франції.