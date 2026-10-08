"Забери руки від мого сина": Майкл Дуглас п’яним накинувся на Джулію Робертс

Майкл Дуглас у нових мемуарах, які не так давно вийшли у світ, пригадав один із епізодів своїй молодості, за який йому досі соромно – вечір, коли він напідпитку грубо накинувся на Джулію Робертс через… власного 13-річного сина.

Як повідомляє People, на той момент інциденту Робертс ставала все більш популярною в Голлівуді, а Дуглас працював продюсером фантастичного трилера "Коматозники", де вона знімалася разом зі своїм тодішнім бойфрендом Кіфером Сазерлендом. Саме цей фільм став одним з номінантів на "Золотий глобус", де на вечірці і стався цей конфлікт.

"Забери руки від мого сина"

Дуглас прийшов на вечірку зі своїм сином Кемероном, якому тоді було близько 13 років. За словами актора, він був уже "доволі п’яним", коли помітив Джулію Робертс поруч із хлопцем.



Фільм "Коматозники" / Фото imdb



Акторці, за його спогадами, просто було весело: вона обійняла підлітка й жартувала з ним. Але Дуглас у той момент побачив ситуацію зовсім інакше.

У мемуарах він зізнався, що різко сказав Робертс прибрати руки від його сина, а її "Золотий глобус" запропонував засунути туди, де "не світить сонце".

Ранок почався не з кави

Наступного дня Дугласу зателефонував його партнер по продюсуванню, і актор швидко зрозумів масштаб учорашньої ситуації.

Він надіслав Робертс квіти з вибаченнями, а пізніше особисто перепросив перед нею та Кіфером Сазерлендом у продюсерському офісі.

Все ніби закінчилось примиренням, але як сам актор сформулював це досить красномовно: з Кіфером він дружив і далі, а з Джулією – "не дуже".

Раніше Дуглас, в тих самих мемуарах, розповів про роман з колегою, коли був ще одружений.