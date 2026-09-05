Культовий Бетмен і скандальний розслідувач: 4 найкращі ролі Майкла Кітона, які неможливо забути

Майкл Кітон – один із тих рідкісних акторів Голлівуду, який зумів блискуче перевтілитися із зірки гротескних комедій у канонічного супергероя, а згодом гучно заявити про себе, втіливши потужні драматичні ролі. Сьогодні, 5 вересня, знаменитість святкує свій ювілей – 75-річчя.

До дня народження харизматичного володаря безлічі нагород 24 Канал зібрав добірку найкращих стрічок з його участю, які отримали високі оцінки глядачів і щире захоплення кінокритиків.

"Бетмен" (1989)

Рейтинг IMDb – 7,5

Злочинці перетворили місто Ґотем на пекло, але тепер на нічні вулиці виходить дивний борець за справедливість у костюмі кажана. Мільйонер Брюс Вейн веде таємне життя і вступає у бій з некерованим психопатом Джокером. Втім, ситуація загострюється ще більше, коли лиходій кладе око на кохану дівчину супергероя. Бетмен має нарешті розібратися зі своїми давніми страхами та врятувати все місто від загибелі.

"Бетмен": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають моторошну візуальну естетику Тіма Бертона та неперевершену гру Джека Ніколсона, чий перформанс місцями затьмарює головного героя. Водночас критики хвалять стриманість Майкла Кітона, якому вдалося надати персонажу несподіваної психологічної глибини та внутрішнього болю.

"Бітлджюс" (1988)

Рейтинг IMDb – 7,5

Молоде подружжя Адам і Барбара гине в автокатастрофі та повертається до свого затишного будинку як привиди. Коли помешкання купує галаслива й нестерпна родина з Нью-Йорка, герої марно намагаються налякати нових власників, аби вигнати їх геть. У розпачі вони звертаються по допомогу до екстравагантного біоекзорциста Бітлджюса, який мешкає у потойбіччі. Однак його некерована поведінка та хаотичні витівки швидко перетворюють життя живих і мертвих на справжній кошмар.

"Бітлджюс": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі захоплюються нестримною фантазією режисера та енергією Майкла Кітона, яка б'є через край у кожному кадрі. Стрічку називають візуальним тріумфом гротескного гумору та яскравим зразком кіно, де харизматичний антигерой стає культовим культурним феноменом, попри невеликий хронометраж на екрані.

"Бердмен" (2014)

Рейтинг IMDb – 7,7

Колишня зірка кінокоміксів у виконання Майкла Кіттона прагне повернути славу та ставить власну п'єсу на Бродвеї. Однак виставу зриває запрошений актор – на сцені він справжній геній, але в житті поводиться як нестерпний егоїст і перетворює кожну репетицію на суцільний хаос.

"Бердмен": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes кінокритики захоплено оцінюють віртуозну операторську роботу з ефектом безперервного дубля та гостру сатиру на сучасну індустрію розваг. Особливу увагу рецензенти звертають на метафоричний і сповнений самоіронії перформанс Майкла Кітона.

"У центрі уваги" (2015)

Рейтинг IMDb – 8,1

Кілька впертих репортерів із бостонської газети починають розслідування злочинів місцевого священника. Вони знаходять моторошні документи і розуміють масштаби біди. Виявляється, що міська верхівка та релігійні лідери роками знали про страшні злочини проти дітей і просто змушували людей мовчати. Журналісти вирішують йти до кінця, щоб надрукувати правду на першій шпальті, попри всі погрози.

"У центрі уваги": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають надзвичайну стриманість, журналістську чесність і відсутність зайвого пафосу у висвітленні складної соціальної трагедії. Експерти одностайно хвалять акторський склад, особливо Майкла Кітона, який ідеально втілює образ зосередженого й справедливого лідера розслідування.

До речі, нещодавно свій день народження святкував Кіану Рівз. З цієї нагоди ми підготували добірку найкращих ролей актора.