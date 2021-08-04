Невдалі ролі Меган Маркл в малобюджетних фільмах, про які ви не знали

Довга кінематографічна дорога вела герцогиню Сассекську до найголовнішої ролі в житті – коханої дружини принца Гаррі. Редакція Кіно зібрала невдалі ролі колишньої актриси в малобюджетних фільмах та малі ролі в серіалах.

Найпопулярнішою роллю в акторській кар'єрі Меган Маркл вважається американський серіал "Форс-мажори" 2011 року. В інтерв'ю Marie Claire вона поділилась, що майже кожного місяця перед тим, як її затвердили у "Форс-мажори" Меган знімалася в багатьох пілотних епізодах.

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5 невдалих ролей Меган Маркл

1. Телешоу Deal or No Deal

Одного разу під час прослуховування її обрали на роль дівчини з грошовим портфелем на ігровому шоу Deal or No Deal.

Я була нещасливим номером 26, якого не повинні були обрати учасники. Я б так і стояла там в цих жахливо незручних і недорогих п'ятидюймових підборах і чекала доки хтось обере мій номер, щоб я могла піти і сісти,

– розповіла Меган для журналу Esquire в 2013 році.



Меган Маркл у шоу Deal or No Deal / Фото Getty Images

2. Серіал "Касл" (2009 – 2016)

Меган Маркл з'явилась в одному з епізодів популярного детективного серіалу, що транслювався з 2009 року. Серія, в якій з'явилася Меган, була присвячена жорстокому вбивці, який одягав своїх жертв в костюми принцес з казок. Цікаво, що саме героїня Меган виявилась цим кілером.



Меган Маркл в ролі вбивці / Фото Скриншот з серіалу

3. Серіал "Лицар доріг" (2008 – 2009)

В римейку культового серіалу 80-х років Меган Маркл виконала роль солдата по імені Енні Орітц, яка бажає помститися в ім'я свого загиблого друга-сержанта. Героїня колишньої акторки вступає до лав місцевого бійцівського клубу і не здає передових позицій серед чоловіків.



Меган Маркл / Фото Скриншот з серіалу

4. Антисоціальний (2015)

У фільмі нам розповідають історію про художника стріт-арту на ім'я Ді, який залучений до справ злочинної банди міста. Меган виконала роль коханої головного героя – сексуальну модель Кірстен. Поза банальним сюжетом варто додати, що фільм насправді заснований на реальній історії лондонських крадіжок. На фільм чекала хвиля несхвальних відгуків від критиків, які обізвали фільм "жалюгідною претензією".

"Антисоціальний" 2015: дивіться трейлер фільму з Меган Маркл

5. Як знайти чоловіка (2016)

Оригінальна назва: Dater's Handbook

У цій романтичній комедії Меган Маркл дісталась головна роль успішної бізнес-леді, яка шукає кохання. Її героїня створила спеціальний список критерії та вимог, яким повинен відповідати майбутній кандидат на роль її коханого чоловіка. Звісно, що до кінця фільму героїня Меган розуміє, що справжнє кохання повинне йти на компроміси і воно не підвладне жодним спискам. Фільм зібрав відверто малі касові збори.

Але подейкують, що саме після цього фільму Меган Маркл познайомилась зі своїм щасливим Принцом – герцогом Сассекським.

"Як знайти чоловіка" 2016: дивіться трейлер фільму з Меган Маркл