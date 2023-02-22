Чи хотіли Меган і Гаррі судитись з авторами "Південного парку": речник пари зробив заяву

У мультсеріалі "Південний парк" жорстко висміяли Меган Маркл та принца Гаррі. У мережі поширилась інформація, що подружжя хоче засудити акторів, але речник пари прокоментував чутки.

У новій серії американського мультсеріалу "Південний парк" жорстко покепкували з принца Гаррі та Меган Маркл. На екрани вийшла серія "Світовий тур приватності", у якій подружня пара приїжджає в інше місто з бажанням усамітнитись і не привертати увагу.

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Водночас у серії показують, що подружжя навпаки усіма можливими способами привертає до себе увагу. Там не називають імен, але персонажі дуже схожі на Меган й Гаррі, до того ж згадуються скандальні мемуари принца.



Меган та Гаррі у серіалі / Скриншот з відео

Меган Маркл хотіла засудити акторів

Після виходу епізоду у пресі та мережі поширили інформацію про те, начебто Меган Маркл та принц Гаррі обурені тим, що їх висміяли та навіть шукають передумови для судового позову. Тоді як сама Меган начебто навіть не хотіла додивитися серію до кінця.

Чи подадуть Меган і Гаррі позов до суду

Чутки про судовий позов швидко розлетілися у мережі, тому представник подружжя офіційно їх прокоментував. Можливий позов він назвав "безпідставним та нудним". Американська експертка з питань королівської сім'ї теж поділилась думками.

Я дуже сумніваюся, що Меган і Гаррі подають до суду на сатиричний мультфільм, який, як відомо, висміює всіх. У будь-якому разі вони знатимуть, що перебувають у хорошій компанії з іншими порядними людьми, яких шоу також "підсмажувало",

– сказала Крістен Майнцер.