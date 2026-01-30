Повний провал за 75 мільйонів доларів: на екрани вийшов фільм про Меланію Трамп

30 січня 2026 року в кінотеатрах відбулася прем'єра документального фільму про Меланію Трамп. Ще до прем'єри стрічці "Меланія" пророкували провал.

І, здається, ці передбачення справдилися. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо подробиці сюжету та прогнози щодо успіху фільму.

Дивіться також Коли вийдуть всі епізоди 4-го сезону "Бріджертонів" на Netflix

Що відомо про фільм "Меланія"?

"Меланія" – це документальний фільм 2026 року про дружину президента США Меланію Трамп. Стрічка зосереджується на 20 днях, що передували другій інавгурації Дональда Трампа у 2025 році, і показує, як перша леді США готувалася до своєї ролі у цьому президентському терміні.

Фільм демонструється у кінотеатрах США та інших країн. Режисером та співпродюсером стрічки став голлівудський режиссер Брет Ретнер, як повідомляє видання The Wall Street Journal.

Виробництво фільму здійснювала компанія Amazon MGM Studios, і Меланія Трамп контролювала процес створення стрічки.

"Меланія": дивіться онлайн трейлер фільму

Чому фільму пророкують провал у прокаті?

Для проекту була проведена масштабна піар- і маркетингова кампанія, проте фільм вже отримав чимало критики та насмішок у США. Таким чином, фільм, на який, згідно з інформацією видання Reuters, витратили близько 75 мільйонів доларів, може провалитись в прокаті.

Дехто ще до прем'єри називав його потенційним "провалом року". А зараз американці активно розповсюджують інформацію про те, що у кінотеатрах Лондона квитки на стрічку практично не продаються.

Вони публікують фото порожніх залів і зазначають, що глядачі не поспішають дивитися фільм. Таким чином, проєкт навряд чи зможе окупитися кінотворцям.