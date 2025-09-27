Є кіно, після якого неможливо стримати сльози. Ці фільми не лише зворушують, а й змушують замислитись над цінністю життя, любові та людяності.

Від історій про втрату та несправедливість до неймовірної сили любові та відваги – ці стрічки на Кіно 24 залишать глибокий слід у душі кожного глядача.

"Біжи, хлопче, біжи", 2013

Історія розповідає про єврейського хлопчика, якому пощастило вижити у часи Другої світової війни. Юнаку вдалось втекти з Варшавського гетто, а потім намагався вижити на території окупованої Польщі. Поляки, які зустрічають хлопця, намагаються дати йому дах над головою, ризикуючи власними життями.

Фільм заснований на реальних подіях і розкриває тему драми про дитячу мужність, боротьбу та силу віри, яка зворушує до глибини душі.

Кадр із фільму "Біжи, хлопче, біжи" / Фото UAKino

"Диво у камері №7", 2019

Турецька мелодрама, яка розлучила мільйони сердець. Чоловік із ментальною інвалідністю опиняється у в'язниці за злочин, якого не скоював. Його маленька донька намагається допомогти врятувати улюбленого батька.

Це глибока історія про любов, несправедливість і людяність, яку важко дивитись без сліз.

Кадр із фільму "Диво у камері №7" / Фото Кінобази

"Хороші діти не плачуть", 2012

Дівчинка, на ім'я Еккі, обожнює футбол, має багато друзів, а вчителі її просто обожнюють. Та в її оточенні є хлопець, який постійно порушує правила та сміється з неї. Одного разу вона навіть побилась із забіякою та з якихось причин кров після бійки в Еккі ніяк не зупинялась. Дівчинку відвезли до лікарні, де у неї взяли необхідні аналізи, а за декілька тижнів їй поставили страшний діагноз – рак.

З цього моменту починається боротьба за життя. Та чи зможе Еккі подолати недугу…

Кадр із фільму "Хороші діти не плачуть" / Фото TMDB

