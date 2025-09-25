Кіно 24 підготувало три фільми, які точно покращать настрій і допоможуть забути про буденні турботи.

"Війна наречених" (2009)

Дві найкращі подруги з дитинства мріють про ідеальне весілля. Коли кожна з них отримала омріяну пропозицію руки та серця, то з цього моменту розпочалась справжня агонія відіграти найкраще весілля. Та виявляється, що їхні церемонії поставили на одну дату, через що подруги перетворились на справжніх ворогів.

Вони з усіх сил намагаються зірвати свято одна одній, що стає центром кумедних й абсурдних ситуацій. Будьте певні, що ця історія залишить у вашій душі тільки хороші враження.

Кадр із фільму "Війна наречених" / Фото UAKino

Mamma Mia! (2008)

Це іронічна музична комедія, яка є кіноадаптацією до однойменного мюзиклу, заснованого на піснях гурту ABBA. Історія розвивається на мальовничому грецькому острові. Дівчина, на ім'я Софі, мріє дізнатись хто її батько. Перед весіллям вона запрошує трьох колишніх чоловіків своєї матері, та цікавість у тому, що вони не знають про справжню причину свого приїзду на острів.

До слова, у 2018 році вийшло продовження легендарної кінострічки.

Кадр із фільму Mamma Mia! / Фото UAKino

"Барбі" (2023)

Ще з дитинства усім відома історія ляльки Барбі, яка живе у світі Барбіленду, де все ідеальне. Та раптом вона замислюється над сенсом життя, що спричиняє великий ланцюг змін не тільки для неї, а й для інших мешканців світу. Разом із Кеном вона вирушає до реального світу, де на них чекають пригоди, нові відкриття та багато кумедних моментів.

Як зазначали автори фільму, він підійде як для тих, хто любить Барбі, і для тих, хто її ненавидить.

Кадр із фільму "Барбі" / Фото з відкритих джерел

