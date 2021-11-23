"Мені плювати": Крістен Стюарт розповіла про свої плани та сподівання на Оскар 2022

Крістен Стюарт пророкують "Оскара" за її роль у фільмі "Спенсер", де вона втілила образ принцеси Діани. Однак, схоже, сама акторка взагалі не переймається чи отримає вона омріяну багатьма статуетку.

Фільм вже встиг вже встигла отримати гучну похвалу від критиків. Проте, чи зможе акторка стати володаркою золотого "Оскара", для неї зовсім не має значення. Актриса зізналася, що для неї не важливо, чи виграє вона "Оскар".

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Мені все одно. "Оскари" – така кумедна штука. Існує так багато чудових фільмів і дивовижних акторських перевтілень, які навряд чи хтось побачить. Це явно говорить про те, на чому саме ми стоїмо, що ми шукаємо, про що піклуємось. Я дійсно ціную, що щось, у чому я брала участь, спровокувало такий величезний діалог. Ми робимо фільми не для того, щоб вони не знаходили відгуку в інших людях,

– розповіла актриса у рамках подкасту Variety's Awards Circuit.

Сюжет стрічки "Спенсер"

Драма Пабло Ларраіна розповідає про події, які відбулися під час святкування Різдва членами королівської родини у 1991 році. Події розвиваються у заміському маєтку Віндзорів – Сандрінгем, який теж у певному сенсі стає одним із персонажів історирії. Там в оточенні безлічі родичів, але водночас самотня принцеса Діана розуміє, що настав час змінити своє життя.

Також в картині ми побачимо таких акторів:

Джек Фартінг ("Пуаро"),

Шон Гарріс ("Макбет"),

Саллі Гокінс ("Безтурботна"),

Емі Менсон ("Одного разу в казці").

Цікаво, що музику для стрічки написав гітарист британської групи Radiohead – Джонні Грінвуд.

Трейлер "Спенсер": дивіться відео онлайн

Світова прем'єра картини "Спенсер: Таємниця принцеси Діани" відбулася в межах основної конкурсної програми Венеційського кінофестивалю. В український прокат стрічка виходить