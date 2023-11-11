Люба з села: мер Коломиї обурився через карикатурний образ героїні серіалу "Встигнути до 30"

У серіалі каналу ТЕТ одна з головних героїнь – Люба з Коломиї. Мер міста хоче вибачень від творців кіно за спотворений образ дівчини "з села".

Богдан Станіславський обурився образом мешканки Коломиї, який створили автори серіалу "Встигнути до 30". Він заявив, що ця Люба "точно не з Коломиї.

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Мер Коломиї обурений серіалом "Встигнути до 30"

Мер міста підтримав інших коломийчан, які обурені героїнею Любою у серіалі. На його думку, варто було спершу поцікавитися реальною специфікою життя у Коломиї. Адже там немає стільки "низькосортних" та "русифікованих" особливостей, як це показано в серіалі.

Повністю розділяю обурення коломиян щодо того, як у серіалі "Встигнути до 30" показали уродженку нашого міста, яку за сценарієм звуть Люба. Цей карикатурний, гротескний образ людини "з села", побудований на найгірших традиціях зображення російською пропагандою українців, однозначно не співвідноситься з жителями Коломиї,

– вважає Богдан Станіславський.

Мер Коломиї готує офіційне звернення до телеканалу ТЕТ з вимогою вибачення. Він хотів би зупинити трансляцію цього серіалу.

"Від мене як від міського голови Коломийської громади вже готується офіційний лист до телеканалу ТЕТ та авторів серіалу з вимогою у якнайкоротший термін публічно перепросити за спотворення, стереотипізацію та приниження образу людини – уродженця нашого міста. Також, на мою думку, серіал має бути вилученим з інтернет-мережі та більше не транслюватись на телебаченні. Критика у сторону замовників та авторів серіалу цілком виправдана. Тому сподіваюсь на їхню швидку та правильну реакцію", – підсумував мер міста.



Люба з Коломиї / Колаж Богдана Станіславського

Про що серіал "Встигнути до 30"

"Встигнути до 30" – український комедійний ситком. Головні героїні влаштовують челендж за рік до свого 30-річчя. Вони раптово зустрічаються в Києві після життєвих невдач та хочуть радикально змінитися на краще.

Головні ролі виконують акторки Дар'я Петрожицька та Анна Кошмал. До них приєдналась Анастасія Остреїнова (яка власне виконує роль Люби з Коломиї) та Дмитро Вівчарюк.