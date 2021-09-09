Трейлер фільму "Матриця: Воскресіння" набрав 8 мільйонів переглядів за перші 6 годин

Трейлер фільму "Матриця: Воскресіння" був опублікований у мережі на офіційному каналі кінокомпанії Warner Bros. у ютубі 9 вересня 2021 року. Прем'єра фільму в Україні відбудеться 22 грудня 2021 року.

Дата прем'єри трейлера була анонсована у вівторок, 7 вересня 2021 року, у твітері фільму разом із інтерактивним тизером майбутньої стрічки.

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Чим вразив трейлер шанувальників франшизи "Матриця"

На прем'єру трейлера чекали понад 3 тисячі шанувальників. Трейлер починається з терапевтичної розмови Нео (Кіану Рівз) із психіатром, роль якого виконує Ніл Патрік Гарріс. Ймовірно, події в майбутньому фільмі відбуватимуться раніше подій оригінального першого фільму "Матриця" 1999 року або в іншій реальності самої програми матриці.

Ми побачили зустріч Нео з Трініті та молодим Морфеєм, але вони не знають один одно та не знають Нео.

Цікавою є алегорія дзеркала та посилання на книгу "Аліса в країні чудес" Льюіса Керолла про подорож в альтернативну реальність через кролячу нору. Також ми познайомились з новою героїнею, за якою слідуватиме Нео, щоб повернутись назад до Матриці. Схоже останні події третього фільму франшизи перенесли героя у пастку буденності.

Звісно, що усі ті кадри відбуваються у супроводі справжнього екшну – стрибки з багатоповерхових будинків та "стильові" перестрілки.

"Матриця:Воскресіння" 2021: дивіться трейлер фільму