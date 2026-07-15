Зірка "Величного століття" оскандалилася заявою про Росію

Мер'єм Узерлі, яка колись підкорила мільйони глядачів роллю Гюррем у "Величному століття", вкотре стала темою для обговорень у мережі. Тільки якщо раніше про акторку говорили через яскраву гру, то тепер приводом для скандалу стало дещо зовсім інше.

В інтерв'ю російському блогеру Мер'єм Узерлі заявила, що любить російську мову, москву та росію. Зізнання, яке навряд чи очікували побачити в стрічці новин у 2026 році. Особливо в той час, як Річард Гір відкрито критикує росію.



Під час інтерв'ю російському блогеру Мер'єм Узерлі відразу перейшла на російську мову. А коли отримала подарунок із речами, привезеними з Москви, не приховувала захоплення, заявивши: "Москва така прекрасна, я її обожнюю". Саме ці слова й викликали хвилю обурення серед українців.



Втім, на компліментах усе не закінчилося. Акторка спробувала прочитати напис російською на пакунку з цукерками, але зробити цього так і не змогла. За словами Узерлі, російську вона вивчала ще у школі, тому пам'ятає лише алфавіт, а от із розумінням мови виникли помітні труднощі.



Мер'єм Узерлі / Фото Інстаграм зірки



Втім, для тих, хто стежить за Узерлі не перший рік, це радше чергова серія відомого сюжету – адже після 2022 року акторка вже встигала засвітитися і в співпраці з російськими медіа, вона вдягала сукні від російських дизайнерів та святкувала день народження доньки у стилі мультфільму "Маша і ведмідь". До того ж, акторка жодного разу не засудила дії росії та не ніяк не прокоментувала війну в Україні, намагаючь просто уникати цієї теми.

Нагадаємо, саме роль Гюррем, яку в історії знають як українку Роксолану, принесла Мер'єм Узерлі світову популярність і любов мільйонів глядачів, зокрема в Україні.

Але це не означає, що ми маємо перестати дивитись усі турецькі серіали, серед яких є справді цікаві.

