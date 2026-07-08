Метт Деймон показав, як виросли його доньки, і несподівано розповів, ким вони працюють

Поки всі обговорюють нову стрічку Крістофера Нолана, Метт Деймон ненароком влаштував ще одну прем'єру – сімейну.

Як повідомляє ELLE, а червону доріжку в Лондоні на прем’єру "Одіссеї" Деймон прийшов не лише з дружиною Лучіаною, а й із чотирма доньками, яких публіка бачить не так уже й часто.

Вони всі так подорослішали. У мене був справжній момент розчуленого тата, – сказав актор.

Старшій Алексії вже 27 років, Ізабеллі – 20, Джії – 17, а Стеллі – 15. Сам Деймон зізнався, що, дивлячись на доньок, ледь стримав емоції.

Метт Деймон з дружиною Лучіаною та доньками на прем'єрі фільму "Одіссея" / Фото Famous ABACA копія

Дружина та діти Метта Деймона

Метт і Лучіана разом майже 20 років. Подружжя виховало трьох спільних доньок, а також Алексію – доньку Лучіани від попередніх стосунків, яку Деймон давно вважає рідною.

До слова, схоже, акторська династія цілком може продовжитися. Алексія вже працює операторкою та брала участь у створенні кількох фільмів, а одна з молодших доньок, за словами Деймона, серйозно захоплюється сценарною справою.

Ось ці бойовики на вечір, де ви знайдете один з Меттом Деймоном у головній ролі, варті вашої уваги.