Не "Друзями" єдиними: 5 найкращих фільмів з Меттью Перрі

Видатний американський актор Меттью Перрі став відомим завдяки своїй знаковій ролі Чендлера у серіалі "Друзі", що став улюбленим для багатьох. Але у Перрі були й інші значні ролі у кіно, які теж допомогти йому закріпитися як одному з найкращих акторів у комедійному жанрі і не тільки.

Сьогодні, 19 серпня, Меттью Перрі міг би святкувати 55 день народження. У згадку про знаменитого й талановитого актора Кіно 24 пропонує переглянути найкращі фільми за його участю.

До слова Заарештовано п'ятьох підозрюваних у смерті Меттью Перрі: скільки років в'язниці їм загрожує

"Історія Рона Кларка"

Зворушливий біографічний фільм розповідає про вчителя Рона Кларка, який залишає маленьке місто, щоб викладати у школі в Гарлемі. Він застосовує нетрадиційні методи викладання, хоч стикається зі скептицизмом. Завдяки своїй праці він змінює життя учнів та завойовує авторитет.

За цю роль Перрі отримав кілька номінацій та високу оцінку від критиків.



Меттью Перрі у кіно / Кадр з фільму

"Нечутливий"

Гадсон Мілбенк – успішний сценарист, який живе у Голлівуді. Раптом він відчуває дивні симптоми і звертається до психіатра. У героя діагностують деперсоналізацію – стан, через який він відчуває себе відірваним від реальності. З кожним разом він переживає щоразу дивніші епізоди й стикається зі своїм минулим.

Меттью Перрі був не тільки актором у фільмі, але й виконавчим продюсером. Попри те, що стрічка отримала неоднозначні відгуки, вона детально заглибилась у проблеми психологічного здоров'я. Ця робота актора також довела, як він може знаходити гумор у найскладніших темах.



Меттью Перрі у кіно / Кадр з фільму

"Дев'ять ярдів"

У центрі сюжету фільму – історія дантиста Ніколаса Озеранскі. Він втомився від рутинного життя: нудної роботи, боргів, податків та дружини. Життя чоловіка змінюється, коли поряд оселяється загадковий сусід, що дуже схожий на кримінального авторитета.

Стрічка відома своїми жартами, але тут присутній і кримінал, і напруга. Брюс Вілліс, який вдало зіграв у парі з Меттью Перрі, пізніше взяв участь у кількох епізодах "Друзів".



Меттью Перрі у кіно / Кадр з фільму

"Поспішиш – людей насмішиш"

Алекс Вітман познайомився з чарівною Ізабель та провів з нею одну ніч у Лас-Вегасі. Вона не минає безслідно: дівчина дізнається, що вагітна. Пара вирішує одружитися, водночас Алексу пропонують підвищення на роботі. Він повинен віднайти баланс між роботою та особистим життям.

Спершу до фільму ставилися критично, але він зміг стати улюбленою романтичною комедією для багатьох. Одного разу Меттью Перрі назвав цю стрічку своєю улюбленою.



Меттью Перрі у кіно / Кадр з фільму

"Танці до світанку"

Підліткова комедійна драма розповідає про події, що відбуваються у школі, в день випускного вечора. Старшокласники пізнають всі складнощі у темах дружби, романтичних стосунків та розуміння самих себе.

Фільм у ностальгійному тоні показав переживання підлітків та допоміг багатьом акторам показати свої можливості на великому екрані.



Меттью Перрі у кіно / Кадр з фільму

Зауважимо, Меттью Перрі помер 28 жовтня через гострий вплив кетаміну, високу концентрацію якого знайшли у крові актора. Поліція заарештувала п'ятьох осіб, яких звинувачують у смерті Перрі – серед них двоє лікарів, асистент та друг Меттью і "королева кетаміну". Лише троє з них визнали свою провину.