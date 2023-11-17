Боліли м'язи й сльози текли по обличчю, – Ліза Кудров поділилась спогадами про Меттью Перрі

Ліза Кудров стала останньою серед "Друзів", хто опублікував свої спогади та вшанував пам'ять Меттью Перрі, який помер 28 жовтня, у віці 54 років. Американська акторка поділилась зворушливими моментами з Перрі у своєму інстаграмі.

Вона згадала кумедні моменти, які вони пережили разом. Читайте в матеріалі, що написала Ліза Кудров про Меттью у соцмережах.

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Ліза Кудров написала пост про Меттью Перрі

Акторка опублікувала старе фото з Меттью Перрі. Ліза пригадала, як після зйомок першого епізоду серіалу "Друзі" Меттью запропонував всім акторам, які на той момент ще не знали один одного, сходити зіграти в покер. Це допомогло всім швидко знайти спільну мову і, згодом, стати близькими людьми не лише на екранах глядачів, а й в реальному житті.

Дякую, що кожен день ти змушував мене так сильно сміятися, що у мене боліли м'язи й сльози текли по обличчю. Дякую за твоє відкрите серце в шестисторонніх стосунках, які вимагали компромісу. І за безліч розмов,

– написала Ліза.

Також акторка зазначила, що бували випадки, коли Меттью було важко, але він все одно приходив на знімальний майданчик і робив свято навколо.

Дякую, що ти з'являвся на роботі, коли тобі було погано, але при цьому був абсолютно чудовим. Дякую за найкращі 10 років, які тільки можуть бути в людини. Дякую за довіру до мене,

– зворушливо написала Кудров.

Вона також зазначила, що від Меттью вона отримала багато важливих уроків про милосердя та любов. Вкінці Ліза висловила подяку покійному акторові за спільно проведений час.

Актори "Друзів" відмовлялись від коментарів раніше

Після смерті Меттью Перрі актори знаменитого серіалу "Друзі" зізналися, що важко переживають його втрату, оскільки вони були не лише колегами, але й справжніми друзями. Протягом певного часу вони утримувались від надання коментарів, і лише нещодавно почали публічно прощатися з Меттью.

Ми всі спустошені цією втратою. Ми були більше, ніж просто товаришами по знімальному майданчику. Ми – сім'я. Нам так багато треба сказати, але прямо зараз ми збираємося скористатися моментом, щоб усвідомити цю незбагненну втрату,

– коментували актори.